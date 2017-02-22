Повінь в Сан-Хосе (Каліфорнія, США) (фото+відео)

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У місті Сан-Хосе в Каліфорнії повінь — річка Койот-Крик вийшла з берегів і затопила південні райони, рятувальники і пожежники евакуювали мешканців з будинків на гумових човнах, передає CBS.



Мешканцям було рекомендовано евакуювати з будинків, проте не всі підкорилися наказу — близько 200 осіб довелося евакуювати з других поверхів і дахів будинків та навіть з дерев. За попередньою інформацією, в результаті повені ніхто не загинув, проте ситуація залишається напруженою.

Наприкінці минулого тижня Каліфорнію атакував зимовий шторм зі шквальним вітром і великою кількістю опадів. Жертвами шторму в американському штаті стали сім чоловік, негода призвела до повеней у ряді районів.







