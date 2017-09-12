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Повінь у Китаї (фото)

в Фото 12.09.2017 79 пер.

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Вісім людей загинули, семеро пропали безвісти, і понад 6,7 тисячі були евакуйовані в безпечні місця в результаті затяжних злив і повеней в південно-західних та центральних районах Китаю.


В місті Чунцін жертвами стихії стали чотири людини, в провінції Сичуань загинули дві людини, ще семеро зникли безвісти, в провінції Юньнань зафіксовані ще два смертельних випадки.

Наводнение в Китае

Наводнение в Китае

Наводнение в Китае

Наводнение в Китае

Наводнение в Китае

Наводнение в Китае

Наводнение в Китае
Негода зачепила 596 тисяч людей в провінціях Хенань, Хубей, Сичуань, Гуйчжоу, Юньнань, Шеньсі і місто центрального підпорядкування Чунцін. Зливи, що не припиняються з минулої п’ятниці, викликали сходження селів і зсувів, повені, в деяких районах пройшов град.

Прямий економічний збиток від стихії оцінюється в 420 мільйонів юанів (близько 64,5 мільйона доларів). Через розгул стихії були зруйновані понад 500 будинків, ще 2,7 тисячі отримали пошкодження. Постраждали 27,7 тисяч гектарів сільгоспугідь.

 
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