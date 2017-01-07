Предкам томату виявилося 50 мільйонів років

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Міжнародна група вчених прийшла до висновку, що рослини з родини пасльонових (Solanaceae) з’явилися понад 50 мільйонів років тому.

Сімейство пасльонових включає в себе близько 100 родів і приблизно 2,5 тисячі видів рослин, наприклад томат (Solanum lycopersicum) і тютюн (Nicotiana). За оцінками, зробленими молекулярними методами, це сімейство з’явилося 35-51 мільйон років тому. Істотної різноманітності воно досягло значно пізніше.

Щоб перевірити вік пасльонових, вчені з Університету штату Пенсільванія і інших установ вивчили скам’янілі рештки двох плодів, виявлених на півдні Аргентини. Зразки містили помітні п’ятилопатеві чашечки з плодоніжками, за будовою і малюнку схожими з оболонками фізалісів (Physalis).



Скам’янілості (A, B, C, G, H) і сучасний фізаліс. / © Peter Wilf et al., Science, 2016

Збереження скам’янілостей дозволило однозначно віднести їх до відповідного роду (викопний вид отримав назву Physalis infinemundi). Радіовуглецевий аналіз показав, що знахідці близько 52,2 мільйона років. Таким чином, в цей час пасльонові не тільки існували, але й досягли певного розмаїття.

Територія, де була зроблена знахідка, під час росту P. infinemundi являла собою берега вулканічного озера. Тому вчені припустили, що характерна для фізалісів легка оболонка, що покриває плід, могла стати еволюційним пристосуванням, яке забезпечувало плавучість насіння.