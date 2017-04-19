Представлений концепт нової еко-будівлі

Цікава спіралеподібна форма доповнюється повністю скляним фасадом. Таке поєднання робить концепт з одного боку яскравим і незабутнім, з іншого боку, він буде органічно виглядати майже в будь-якому місці будь-якого міста.

Зараз компанія працює над отриманням екологічних сертифікатів на проект стандарту Leed. Всі рішення в ньому продумані таким чином, щоб зменшити його енергоспоживання, повідомляє fainaidea.com

Так, скляні стіни дозволять витрачати менше коштів на штучне освітлення.

На даху будівлі будуть встановлені сонячні панелі, там буде облаштована система збору дощової води, яка після очищення буде використовуватись для технічних потреб, в основному, в каналізаційній системі, а також в якості теплоносія в системі опалення.