Преимущества использования точечных светильников: азы монтажа и проектирования

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

Главным достоинством точечных светильников является то, что с их помощью можно сделать декоративную подсветку и при этом сэкономить. Мало того, они легко монтируются практически на любую поверхность. Также нельзя ни вспомнить, что шкафы с такой подсветкой давно стали нормой. Если же говорить о новых трендах, то сейчас всё больше хозяев монтируют осветительные элементы в пол. Этот дизайнерский ход позволяет придать комнате футуристический вид с минимальными затратами.

Экономии удаётся добиться за счёт оптимального размещения осветительных элементов. Проведём параллель с люстрой. Её всегда монтируют посередине комнаты, что и не удивительно, ведь источник света всего один. Но в случае с точечными светильниками всё абсолютно по-другому. Их можно установить как по всему периметру комнаты, так и зонально, уделив особое внимание тёмным местам.

Важность правильного освещения в небольших помещениях

Когда мы приобретаем небольшие квартиры, то всеми возможными методами пытаемся увеличить имеющиеся пространство. Обычно люди идут на действительно кардинальные шаги вроде сноса стен или уменьшение толщины капитальных. Само собой, это крайне сложный процесс, который к тому же может привести к обрушению дома, если всё делать без серьёзной подготовки. Финансовый аспект данного мероприятия также будет крайне затратным.

Правильная установка освещения в комнате не добавит помещению «реальных» метров, но она позволит в значительной мере увеличить его визуально, а стоить это будет в разы дешевле серьёзных перепланировочных работ. О безопасности здесь даже и речи не идёт.

Монтаж

Чтобы добиться выгодной световой иллюминации необходимо придерживаться простых правил. Всё начинается с подготовительного этапа. На нём вам нужно установить разметку для будущего навесного потолка. Так, вы потеряете несколько сантиметров, но сразу получите ровный и белый потолок, плюс вам не придётся разрушать штукатурку. Про экономию времени, можно даже не напоминать.

Компактность светильников точечного типа позволяет размещать их на любом расстоянии друг от друга. Поэтому вы можете создать проект, который идеально будет подходить для вашей комнаты. Тем не мене есть несколько канонических вариантов размещения, которые используют чаще всего:

группировка в одном месте,

установка вразброс,

установка ровными рядами,

установка в центре или по периметру.

Светильники могут быть одинаковыми или разных размеров. Конечно же, и их мощность будет разной.

В тренде сейчас подвесной потолок с осветительными элементами в несколько уровней. Во-первых, это позволяет визуально разграничить зоны помещения, а во-вторых, увеличивает площадь хоть и только внешне.

Чтобы сделать отверстия под светильники вам нужно будет использовать коронки. При этом диаметр самого отверстия должен быть меньше наружной части устройства, но больше внутренней.

Конечно же, это только азы, подробнее про установку светильников вы можете прочитать на http://koffkindom.ru/tochechnye-svetilniki-dlya-gipsokartonnyx-potolkov-vidy-i-montazh.htm, здесь вы также найдёте множество полезной информации о типах осветительных элементов и видах креплений.

На сайте http://koffkindom.ru/ много полезной информации об особенностях светильников. Особое внимание уделено степеням защиты и целесообразности их использования в той или иной ситуации. Также вы узнаете, какие светильники самые экономичные и долговечные. Сайт содержит уйму полезной информации, которая позволит выбрать осветительное оборудование как для одной комнаты, так и для целого дома.