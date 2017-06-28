Преимущества цифровых моделей аппаратов для коррекции слуха

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Сейчас наука быстро продвигается вперёд, радуя нас новыми техническими достижениями, и в сфере медицины в том числе. Термин «цифровой» вошёл в нашу жизнь относительно недавно, но уже все мы с успехом пользуемся цифровыми телевизорами, фотоаппаратами и другой современной техникой. Технический прогресс, конечно же, затронул и сферу медицины. Теперь люди, страдающие тугоухостью, получили возможность избавиться от проблем со слухом при помощи цифровых слуховых аппаратов.

Давайте подробнее рассмотрим, что собой представляют цифровые технологии. Речь прежде всего идёт о закодированной определённым образом информации, которая поддаётся обработке и видоизменениям. К примеру, сначала на цифровой фотоаппарат запечатлевает изображение, а затем оно преобразовывается в компьютерный код. Следующим этапом, уже по желанию владельца фотоаппарата, это изображение можно уменьшать или увеличивать, менять цветовую гамму, усиливать контрастность – то есть, подвергать обработке.

Та же самая технология применяется и в современных слуховых аппаратах: сначала звук записывается, потом преобразовывается в машинный код, который можно видоизменять с целью улучшения качества слышимости, в зависимости от того, какие проблемы со слухом имеются у пациента. Поэтому возможности в плане коррекции звука и преодоления тугоухости у цифровых слуховых аппаратов значительно шире, чем у аналоговых моделей старого образца (узнать подробнее..).

Основные плюсы:

Настройка и программирование. Современную модель легко можно подстроить под индивидуальные потребности плохо слышащего человека. Специальный чип, находящийся внутри аппарата, разбивает закодированный звук в высокочастотном диапазоне, образно говоря, на полосы – от высокой частоты к низкой. И очень важно, что заложенную программу есть возможность в любой момент изменить и подкорректировать, если вдруг у пациента улучшится или ухудшится способность слышать.

Отсутствие фоновых шумов и помех. Уменьшить шумы в аналоговой модели старого образца можно было только путём уменьшения общей громкости, отрегулировав её вручную. Отличие цифровых моделей в том, что в них можно убрать любые помехи и при этом сохранить общее качество звучания речи. А всё благодаря процессору, который может анализировать качество звука и уменьшать силу отдельных звуковых частот, в которых фиксирует наличие шумов.

Направленные микрофоны. Использование нескольких микрофонов является дополнительным способом, позволяющим убирать фоновый шум, мешающий хорошо воспринимать чужую речь. Цифровая техника позволяет увеличивать слышимость звука в передней проекции и, одновременно, уменьшать звуки, раздающиеся с других сторон (сзади и с боков). В одних моделях режим направленности можно изменять при помощи нажатия специальной кнопки, другие модели сами автоматически регулируют и изменяют направление микрофонов, когда человек оказывается в шумных местах.

Подавление так называемой обратной связи. Под ней подразумевается неприятный звуковой эффект (свист), который может возникнуть в ситуациях, когда близко к уху что-то прислоняется, например, при надевании головного убора, или во время разговора по мобильному телефону. В такие моменты звук из ушного канала возвращается в микрофон, создавая неприятный звуковой эффект. В цифровых моделях существует система обнаружения и подавления эффекта обратной связи посредством специального противофазного сигнала. При этом свист исчезает, а качество слышимости не нарушается.

Автоматическое контролирование громкости. В аналоговых моделях старых образцов регулировать громкость приходилось вручную. В современных цифровых слуховых аппаратах приглушение громких и усиление тихих звуков происходит автоматически. Звуковой процессор, встроенный в новые модели, может обрабатывать около 1000 звуков в секунду и «принимать мгновенные решения», когда нужно усилить или уменьшить силу звука в отдельных частотных полосах. То есть, если громкие звуки будут чередоваться с нормальными и тихими, то приглушаться будет не весь звук, а лишь отдельные, самые сильные (чрезмерные) звуковые сигналы.

Обращайтесь к профессионалам

Но не следует забывать, что технические данные слухового аппарата – это всего лишь одно из условий достижения успеха при преодолении тугоухости. Второе, не менее важное условие – правильная индивидуальная настройка. Настроить цифровой слуховой аппарат с учётом всех индивидуальных проблем и желаний клиента может только опытный специалист-сурдолог.

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