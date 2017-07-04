Що є причиною сильних злив?

(1 оцінок, середнє: 5,00 из 5)

оцінок, середнє:из 5)

Загрузка... Загрузка...

Вчені з Потсдамського інституту вивчення кліматичних змін прийшли до висновку, що збільшення глобальної температури на півградуса посилило екстремальні погодні умови, які утворюються по всій планеті. Так, частіше стали виникати сильні зливи, грози, а також тривалі періоди аномальної спеки. Стаття дослідників опублікована в журналі Nature Climate Change. Про неї коротко говориться в прес-релізі на сайті Phys.org.



Прогнозування наслідків глобального потепління на 1,5 та 2 градуси Цельсія включає певні припущення. Наприклад, вчені можуть спиратися на різні моделі циркуляцій океанічних течій. Тому для виключення невизначеності фахівці звернулися до даних багаторічних метеорологічних спостережень.

Кліматологи порівняли два 20-річних періоди — 1960-1979 і 1991-2010 років, між якими середня температура на Землі підвищилася на 0,5 градуса Цельсія. Виявилося, що до кінця цього проміжку часу збільшилися такі метеорологічні показники, як тривалість посушливих сезонів та інтенсивність екстремальних злив. Крім того, середня річна температура підвищилася більш ніж на 1 градус, а зими в середньому стали теплішими на 2,5 градуса Цельсія.

Згідно з висновками вчених, ці погодні зміни виходять за рамки природної мінливості, тобто спричинені спаленням викопних видів палива людиною. Дані також узгоджуються з моделями, які показали, що збільшення глобальної температури через антропогенну діяльність на 2 градуси подвоїть кількість неврожаїв, зменшить доступність прісної води і збільшить частоту аномальної спеки.