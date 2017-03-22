Причиною перетворення Сахари в пустелю могла бути діяльність людини

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Геолог Девід Райт (David Wright) з Сеульського університету з’ясував, що людина могла бути однією з основних причин появи пустелі Сахара. На це вказують археологічні дані, згідно з якими люди, що живуть у регіоні до його опустелювання, почали розводити домашніх тварин.



Вчений проаналізував свідчення, які вказують на час появи пасторалізма (тип економіки, основу якої становить розведення домашніх тварин) на території пустелі Сахара, і порівняв їх з даними про поширення характерної для лісостепу чагарникової рослинності. Райт виявив, що приблизно вісім тисяч років тому в районах, які оточують річку Ніл, виникли перші пасторальні племена, і в цей же час почалися екологічні зміни.

На думку дослідника, одомашнення тварин призвело до зменшення рослинного покриву і збільшення альбедо — кількості сонячного світла, яке відбивається від поверхні. У свою чергу, це зробило вплив на місцевий клімат, роблячи дощі більш рідкісними, що посилило процес опустелювання.