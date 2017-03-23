Причины и последствия поломок мобильных телефонов

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Если вы столкнулись с ситуацией, когда любимый телефон или планшет начал вести себя некорректно, нужно немедленно принимать серьезные меры. Первое, о чем нужно вспомнить – это гарантия. Если гаджет подпадает под действие гарантии от официального производителя, берите все необходимые документы и бегом в официальный сервисный центр.

Если действие гарантии завершилось, вам нужно присмотреться к качественным запчастям art-gsm.ru и найти надежный сервис с хорошей репутацией. Пробовать починить поломку самостоятельно дома не стоит, так как неумелые действия могут лишь нанести еще больший урон. Максимум, что вы можете сделать, это прочистить разъемы и динамики. Если простейшие манипуляции не помогают, а проблема не исчезает, советуем не экспериментировать дальше, а сразу же отправляться к профессионалам.

По каким причинам элементы конструкции чаще всего выходят из строя? На первом месте заслуженно размещаются механические повреждения. Они наносят больше всего вреда экрану и корпусу. Поэтому специалисты рекомендуют носить мобильные устройства в надежных чехлах. Хороший чехол, как известно, стоит недешево. Но ремонт гаджета после падения гарантированно обойдется вам еще дороже.

Не стоит отдавать предпочтение бамперам и накладкам, так как они защищают только одну (заднюю) панель. При этом тачскрин – самое уязвимое место – остается незащищенным. А падение и механические повреждения чаще всего касаются именно его. Сенсорная матрица и стекло очень чутко реагируют на любые механические повреждения, они отказываются работать, теряют чувствительность, на экране появляются артефакты и битые пиксели. Замена экрана возможна, стоит дорого, поэтому лучше предотвратить ситуацию еще до того, как она произойдет.

Программные причины поломок мы рассматривать не будем. Действительно, в некоторых ситуациях сброс телефона или планшета до заводских настроек может решить проблему с некоторой функциональной ограниченностью.

Интересно, но мало кто из владельцев мобильных устройств читают инструкции. Для большинства из них это всего лишь клочок бумаги со скучной официальной информацией. А зря! Ведь производитель указывает там температурные условия, на которые рассчитан гаджет. Так, например, в сети часто можно встретить вопросы – iPhone выключается на морозе… Естественно, ведь этот девайс просто не рассчитан на работу при температуре -10 градусов по Цельсию. То же самое касается других производителей. Аппараты не переносят экстремально низкие и экстремально высокие температуры. Поэтому возникают сбои, батареи теряют свою емкость и т.д. А в некоторых случаях из-за мороза на экране может даже появиться большая трещина.

Попадание влаги – еще один распространенный случай. Иногда после купания телефон сохраняет работоспособность, владелец удовлетворенно стряхивает испарину на лбу, все довольны… До поры, до времени… Через пару недель устройство начинает вести себя некорректно. Это означает, что влага, которая тогда попала в корпус, завершила свое дело и окислила какие-то контакты на плате. Просушкой телефона в домашних условиях эксперты заниматься не советуют. В таком случае возможно нанесение еще большего вреда.