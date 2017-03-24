Примарні силуети на фото оточили телескоп «Джеймс Вебб» (фото)

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Коли вимикається світло, то з’являються вони — примари. Саме це можна бачити на цій незвичайній фотографії космічного телескопа «Джеймс Вебб» (James Webb Telescope), що знаходиться в спеціальній «чистій кімнаті», при вимкненому світлі.

Так як для отримання знімка в умовах слабкої освітленості потрібно тривала експозиція, то вчені, які здійснюють операції з перевірки систем телескопа, виглядають на цьому знімку, немов привиди, сказав Кріс Гун (Chris Gunn), фотограф НАСА, який зробив цей знімок.



Тривала експозиція означає, що заслінка об’єктива камери залишається відкритою протягом тривалого відрізку часу, що дозволяє отримати чітке зображення нерухомих елементів інтер’єру, оскільки навіть нечисленні фотони, відбиті від статичних об’єктів, досягають об’єктива камери. Однак рухомі об’єкти не можуть бути в цьому випадку коректно відображені на знімку, оскільки світло, відбите від них протягом часу експозиції падає на чутливий елемент детектора з різних напрямків.

Це фото було зроблено в «чистій кімнаті» після того, як телескоп пройшов акустичні та вібраційні випробування, згідно із заявою НАСА. Забруднення після випробувань легше виявляти в темряві, тому технічний персонал здійснював їх пошук за допомогою звичайних і ультрафіолетових ліхтариків.

Випробування проводилися у приміщенні під назвою Spacecraft Systems Development and Integration Facility (SSDIF) Центру космічних польотів Годдарда НАСА.

Космічний телескоп «Джеймс Вебб», який стане науковим наступником «Хаббла», буде запущений в 2018 р. з космодрому, розташованого у Французькій Гвіані. Він буде найбільшим і найпотужнішим космічним телескопом, створеним людиною, пише НАСА.