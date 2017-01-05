Примарний силует переслідував молоду пару (відео)

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Закоханій парочці не вдалося насолодитися товариством одне одного, оскільки невідомий напівпрозорий образ почав їх переслідувати.

Ідея встановлення відеокамери з’явилася у подружжя, після того як вони стали відчувати біля себе щось потойбічне. Через кілька днів після установки камер, пара вжахнулася при вигляді напівпрозорої фігури, яка підкрадалася ззаду. Про це пише видання Rt.com.

Представлене нижче відео було переглянуто понад 490 000 разів, хоча і не всі переконані в тому, що примарна фігура містична.

На думку багатьох скептиків, що цей привид був відображенням чоловіка в білому одязі, яке спотворила зйомка за склом. Інші глядачі були переконані в тому, що силует явно якась потойбічна сутність.