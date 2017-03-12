Природні пожежі в США (відео+фото)

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

На кордоні Канзасу і Оклахоми розгорілася найсильніша лісова пожежа в історії двох штатів. Незважаючи на те, що швидкість вітру почала спадати, земля виявилася «дуже сухою», так що зберігається ризик нових займань. Особливо сильно від стихії постраждало скотарське співтовариство штатів.



«Це справжня катастрофа. Тільки за попередніми даними я втратив більше 500 голів великої рогатої худоби», — розповів власник ранчо Ґрег Ґардінер. В Канзасі було евакуйовано понад 15 000 чоловік, багато втікало від вогню добровільно. Через дим і погану видимість 9 березня сталася серйозна аварія в окрузі Кларк, постраждало 6 осіб, 1 загинув на місці. У Техасі одразу три пожежі знищили 50 000 гектарів і вбили щонайменше 5 осіб. В Оклахомі під час гасіння вогню від серцевого нападу померла жінка, ставши 7 жертвою трагедії. Всього в штаті було знищено понад 200 000 гектарів. Попіл від пожеж почав поширюватися по постраждалим районам. Поліція так і не з’ясувала причину більшості лісових пожеж, що спалахнули на Середньому Заході США.

















