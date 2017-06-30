Привид тероризує жителів села в Таїланді

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Жителі села у східній тайської провінції Амнатчарен викликали поліцію, щоб та допомогла їм позбутися примари, яка, за словами фермерів, тероризує місцеве населення.



Мешканці стверджують, що полтергейст вселяється в людей і пожирає їх зсередини. Від дій духу померли чотири корови і захворіли стільки ж прикордонників.

Правоохоронцям довелося підкоритися, вони почали патрулювати село. Місцеві фермери кажуть, що поруч з ними завівся привид «фі-фоб», який приймає подобу жінки і вселяється в людей, щоб з’їсти їх зсередини.