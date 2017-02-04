Проблеми зі серцем: 7 несподіваних симптомів

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«У мене був інфаркт, а я навіть не розумів, що відбувається», – цю фразу ми чуємо знову і знову. «Як можна не зрозуміти, що це інфаркт?!». Цілком можливо. Симптоми насувається проблеми, як правило, брехливі і малопомітні. Те ж стосується і інших проблем з серцем, які з кожним роком все більше і більше «молодшають». Ці симптоми порушення роботи серця потрібно знати всм, хто вже переступив позначку в 35 років.

Набряклі ноги і щиколотки

Хоча приводів для набрякання ніг може бути безліч, не варто скидати з рахунків і проблеми з клапанами серця. Накопичення рідини в ногах – поширений симптом застійної серцевої недостатності, коли серце не здатне з потрібною швидкістю прокачувати кров.

Перш ніж панікувати, простежте за поведінкою набряку: на відміну від набряку звичайного він буде збільшуватися з часом і «поповзе» вгору по нозі. Якщо набряклість посилюється до небезпечних розмірів звертайтеся за медичною допомогою.

Головні болі

Перед тим, як брати знеболюючі і списувати все, на просте нездужання, знайте: гострий головний біль може бути передвісником інсульту або тромбу. Хоча далеко не всі головні болі вказують на таку небезпечну причину, одночасна наявність скутості в шиї, втоми або запаморочення може сигналізувати про ризик аневризму, яка вимагає негайного втручання лікарів.

Втома

Це, мабуть, найбільш складний для тлумачення симптом, адже у нього може бути мільйон причин: брак сну, стрес і так далі. Але в даному випадку мова йде про дуже сильну втому. Якщо ви в звичайному житті достатньо підготовлені фізично і знаходитеся в хорошой формі, і раптом відчуваєте втому, що ледь можете підняти по сходах – значить, причина цього досить серйозна. Ще один важливий симптом: якщо ви зіткнулися зі слабкістю, яку раніше зазнавали тільки під час грипу. Можливо, це вказує на те, що серцю складно постачати кисень в потрібному обсязі.

Хоча на втому в наш час прийнято закривати очі, особливо серед жінок, цей симптом не можна сприймати легковажно і потрібно звернутися до лікаря для подальшого обстеження.

Спазми в животі

Багато людей вважає, що проблеми з серцем повинні відчуватися безпосередньо в області серця. Але біль може відбитися на іншу частину тіла. Нерідко скаржаться на біль у животі, хоча насправді відчувають проблеми з серцем, яке відображає біль, наприклад, у вигляді спазмів у животі. Це відчуття може виникнути і під час грипу або печії, але небувала біль і її незрозуміле походження повинні вас насторожити.

Непритомність

Свідомість – результат різкого падіння кров’яного тиску, яке може бути викликане рядом причин (наприклад, різким вставанням з місця або прийомом певних медикаментів). Але також втрата свідомості може бути пов’язана з порушенням роботи клапанів в серце. При їх дисфункції ритм серцебиття може стати дуже швидким або занадто повільним.

Якщо ви падали в непритомність лише одного разу, найімовірніше, турбуватися немає про що. Якщо ж це трапляється з вами досить часто, варто поспостерігати за супутніми підозрілими симптомами і проконсультуватися з лікарем.

Запаморочення

Як і багато інші симптоми, періодичне запаморочення – не привід бити тривогу. Його причиною може бути різкий підйом, зневоднення і т. д. Але якщо запаморочення не проходить, час звернутися до лікаря: є ймовірність блокування артерії або порушення роботи клапанів серця.

Тиск в верхній частині спини

Ще раз: інфаркт не завжди супроводжується болем у серці. Часто пацієнти описують його: «немов на груди сів слон», але цей «слон» може «сісти» та на зворотну частину торса – у лопаток. Якщо ви відчуваєте раптовий надзвичайний тиск в цій галузі, можливо, виною тому інфаркт.

Натхнення: zdorovie.com