Продвижение веб сайтов

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Имея в руках такой мощнейший и всеобъемлющий инструмент коммуникации, как интернет, человек получает массу возможностей для общения, поиска клиентов, расширения бизнеса и т. п. Ключевым инструментом в этом процессе является веб сайт — активный источник целевой информации. Все выглядит более чем привлекательно, но как всегда есть одна загвоздка — количество интернет страниц ежедневно увеличивается в геометрической прогрессии. Для того чтобы иметь возможность выиграть такую жесткую конкуренцию, используется продвижение сайта – комплекс мер, целью которого является повышение посещаемости целевых страниц.

Существующие методы

Несмотря на то, что интернет сайт является по сути рекламным инструментом (если речь идет о корпоративной бизнес странице), в жесткой борьбе на виртуальном пространстве он сам нуждается в расширении границ информированности потенциальных клиентов. Но в этом случае традиционные подходы к рекламе продукта (СМИ, телевидение, радио и т. п) не эффективны. Для раскрутки сайта нужно использовать специфические методики: SEO оптимизацию, контекстную и таргетированную рекламу, контент маркетинг и т. п.

Несмотря на то, что понятие «продвижение сайта» чаще всего связывают с поисковой оптимизацией (SEO), как видим комплекс мер значительно шире и по факту все их можно разделить на три группы:

Черные . Нелегальные с точки зрения поискового робота методы, которые способны быстро привлечь значительную аудиторию. В конечном итоге это все равно приводит к блокированию страницы, а значит, целевые страницы создаются в краткосрочной перспективе. К этой категории относятся покупка ссылок, клоакинг, спам, дорвеи;

Серые . Полулегальные способы повышения посещаемости, восприятие которых с официальной позиции является спорным. Это значит, что всегда существует риск быть забаненным. К разряду серых относятся нетематический обмен ссылками, автоматический обмен статьями, превышение лимита тегов в статьях и т. д;

Белые. Легальные методы повышения посещаемости веб сайтов, которые поддерживаются со стороны официальных контролирующих инстанций. Главными их недостатками являются слишком большие затраты времени на подготовку и реализацию мер, а также не менее высокие капиталовложения.

Каким бы затратным и трудоемким не виделось бы продвижение сайта – это неизбежное мероприятие, если на кону стоит повышение конкурентоспособности в сети.