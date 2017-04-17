Продукти, які зникнуть через зміни клімату

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Зміна клімату не просто загрожує нашій планеті, але і може позбавити нас улюблених продуктів і напоїв.

Співзасновник каналу на «Ютубі» ASAP Science Ґреґ Браун розповів, що так як погода стає менш передбачуваною, вести сільське господарство все важче. Підвищення глобальної температури також означає, що рослинам загрожує все більше шкідників та грибків. Кінцевий результат таких метаморфоз — низька якість їжі за високою ціною.Отже, які продукти і напої можуть назавжди зникнути з наших столів?

Кава

Врожаї кави знижуються в Коста-Ріці, Ефіопії та Індії. Причина — підвищення температури, посуха і значні опади. Через непередбачувану погоду фермери не можуть прогнозувати, як будуть рости кавові боби. Найпоширеніший вид кавових бобів — кава аравійська — може зникнути до 2080 року.



Авокадо

Авокадо, серед інших місць, вирощують в Каліфорнії. Все минуле літо штат страждав через неймовірну посухи. Авокадо чутливі до погоди і повільно ростуть, що робить їх особливо уразливими перед зміною клімату. Австралія, ще один виробник авокадо, також відзначає скорочення врожаїв.



Манго

Манго чутливі до спеки. Якщо занадто спекотно, ніжні фрукти просто згорають. Майже половину світового врожаю манго вирощує Індія. А в цій країні стає все спекотніше через зміни клімату. Тепер там менше волого, що негативно позначається на вирощуванні манго.



Кленовий сироп

Для цього продукту важлива низька температура вночі. В цей час дерево замерзає, щоб розтанути днем. Тоді по стовбуру починає стікати сік. Але зими стають теплішими, процес вироблення соку — менш передбачуваним, а сиропу — все менше. Більш того, кленовий сироп стає менш солодким. Справа в тому, що падає вміст цукру в соку.



Фіш-енд-чіпс

Риба, яка використовується для цієї англійської страви, — холодноводна. Океанська температура підвищується, риба мігрує на північ, і тому британцям важче її добувати. Зате в води, що стають теплішими навколо Британських островів стікаються кальмари, сардини та анчоуси. Можливо, вони замінять тріску або пікшу?



Шоколад

Це рослина дуже чутлива. Дефіцит вологи в Гані, звідки ми отримуємо майже 50 % світового врожаю шоколаду, шкодить какао-бобам. А значить, шоколаду буде менше, і він буде дорожчим. Вчені передбачають, що до 2050 року температура стане занадто спекотною для вирощування какао-бобів в основних країнах-виробниках. І шоколад буде рідкісним і дорогим делікатесом.