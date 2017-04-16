Программный комплекс M.E.DOC: электронная отчётность за две минуты

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У меня есть небольшая компания. Ну как компания — «ТОВ». Всего три человека, причём каждый из нас занимает как минимум три важных должности. К примеру, бухгалтер Людочка также консультант и ассистент. Это удивительная девушка.

У большинства людей сложилось обманчивое впечатление, что девушки не разбираются в компьютерах. Так вот Лида, так мы её называем в офисе, способна с закрытыми глазами собрать и разобрать системный блок. Но её истинный талант проявляется совершенно в другом. Она настолько удачно компилирует комплектующие, что на выходе получается сногсшибательная производительность. Я и Федя программисты. Мы отвечаем за софт для наших зверей. Проще говоря, делаем всё нужное, чтобы собранные компьютеры показывали максимальную производительность. Как мы этого добиваемся — другой вопрос. Главное, клиенты получают характеристики и надёжность не хуже чем у Мака, стоящего в полтора-два раза дороже.

К сожалению, несмотря на всю камерность нашей компании и работу с узким кругом людей, которые знают, чего хотят и их не особо волнует, какими методами мы достигаем поставленных задач, даже нам нужно сотрудничать с государством. Десятки бумажек и отчётов необходимо отсылать в разнообразные инстанции. Иногда, так и хочется плюнуть на всё и переехать в Грузию. Там с этим всё просто и куда дешевле. Но пока что-то держит здесь. Кстати, с клиентской базой проблем не будет. Доставка — лучшее изобретение человечества.

В общем, чтобы не попасть под присмотр серьёзных структур мы установили программный модуль M.E.DOC. Теперь вся отчётность отправляется куда нужно одним нажатием энтера. Чтобы вы понимали, насколько это круто, перечислю список того, что нам приходилось делать вручную:

Оформлять первичные документы и отправлять их партнёрам, попутно регистрируя, ставя подписи и так далее. Теперь вся рутина занимает максимум несколько минут. Причём всё собрано в одном месте, а значит, что-либо забыть нереально. Квитанции и другие ответные документы приходят моментально. Подавать отчёты в государственные органы, в том числе службу статистики и пенсионный фонд, стало проще простого.

Это далеко не полный список, просто рутинные операции, без которых не обходится ни один офис.

При этом все документы, созданные в среде M.E.DOC, приравниваются к оригиналам после того, как на них поставлена электронная подпись. В общем, суперудобно. Конечно, сейчас кто-то заявит, раз вы такие крутые программисты, почему не сделали какой-нибудь дистрибутивчик самостоятельно? Ну как бы вам сказать, а вы представляете какой это объём работы? Мало того, это не только разработка, но и поддержка продукта. Что куда сложнее. К тому же наши навыки заточены для работы в совсем другой сфере. Поэтому на сайте https://aar.com.ua/ru/services/programma-medoc-medok мы нашли продукт, который полностью удовлетворил все наши корпоративные запросы и позволил спокойно работать.

Кстати, ААР — Агентство Антикризисных Ситуаций, бюро, которое занималось разработкой и сопровождением комплекса M.E.DOC, осуществляет и другие операции. К примеру, за сравнительно небольшие деньги можно заиметь небольшую компанию где-нибудь на Кипре, Сейшилах или в Шотландии. Зачем, спросите вы? Ну как вам сказать — налоговые гавани так спокойны, когда ты в них, то не приходится волноваться, что завтра придёт злобный инспектор в сопровождении масок-шоу и твоя скромная компания станет чьей-то ещё. Проделать такой трюк с британским предприятием — нереально. В общем, сейчас без проблем можно открыть офшор в 20—30 странах и спокойно спать ночами, не платя при этом безумные налоги.