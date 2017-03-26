Програмні боти створили власну мову

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Лабораторія OpenAI, заснована Ілоном Маском, продовжує досліджувати можливості штучного інтелекту. На цей раз результатом експерименту, проведеного над ботами, стала мова, яку програми самостійно розробили для того, щоб полегшити спілкування один з одним і ефективно виконувати спільні завдання.



Сайт Wired повідомляє, що на даний момент мова ботів ще дуже примітивна, але вже зараз вони демонструють цікавий підхід у цій справі, позначаючи певними символами один одного, навколишні об’єкти і поняття, наприклад, «ходити», «стояти», «дивитися».

Боти не відразу навчилися розмовляти, але пробували навчитися розуміти один одного методом проб і помилок, намагаючись орієнтуватися у своєму світі і спілкуватися між собою. Якщо один із способів спілкування здавався їм недостатньо ефективним, вони його відкладали і застосовували інші варіанти, що здаються їм більш доречними.

Фахівці впевнені, що з часом ця мова стане більш складною і її можна буде переводити на людську, поки ж роботи вчаться спілкуватися один з одним «на пальцях».