Програмні боти створили власну мову

Лабораторія OpenAI, заснована Ілоном Маском, продовжує досліджувати можливості штучного інтелекту. На цей раз результатом експерименту, проведеного над ботами, стала мова, яку програми самостійно розробили для того, щоб полегшити спілкування один з одним і ефективно виконувати спільні завдання.
Сайт Wired повідомляє, що на даний момент мова ботів ще дуже примітивна, але вже зараз вони демонструють цікавий підхід у цій справі, позначаючи певними символами один одного, навколишні об’єкти і поняття, наприклад, «ходити», «стояти», «дивитися».
Боти не відразу навчилися розмовляти, але пробували навчитися розуміти один одного методом проб і помилок, намагаючись орієнтуватися у своєму світі і спілкуватися між собою. Якщо один із способів спілкування здавався їм недостатньо ефективним, вони його відкладали і застосовували інші варіанти, що здаються їм більш доречними.
Фахівці впевнені, що з часом ця мова стане більш складною і її можна буде переводити на людську, поки ж роботи вчаться спілкуватися один з одним «на пальцях».