Пророкування вчених та фантастів, які дійсно збулися (фото)

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

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Людей завжди цікавило, що станеться в майбутньому. Що буде через рік (п’ять, п’ятдесят, сто років), хотів би знати кожен – від жебрака до мільярдера. Більшість з нас будують своє життя так, щоб у майбутньому нашим дітям було ще краще жити. Інших цікавлять більш глобальні речі: їм хочеться знати, куди рухається людство, вони намагаються передбачити, що станеться з нами, які досягнення або нещастя чекають нас попереду. Дивно, але буває, що їх прогнози збуваються. Наприклад:

Катастрофа космічного корабля «Колумбія»

У 1999 році в одному з епізодів японського аніме «Ковбой Бібоп» розповідалося про аварію космічного апарату під назвою «Колумбія», причиною якої було ушкодження «термостійкого покриття» корабля.

У 2003 році реальний космічний шаттл «Колумбія» розвалився в повітрі, причиною катастрофи стало руйнування зовнішнього теплозахисного шару.

Назад у майбутнє 2 (1989)

Творці фільму передбачили появу нових технологій, якими ми користуємося сьогодні – відео-дзвінки, біометричні сканери (включаючи дверні замки, показані у фільмі) і мобільні платіжні системи. На жаль, у нашому світі поки ще немає літаючих машин та зависаючих платформ, які теж були показані у фільмі, але це, швидше за все, теж справа майбутнього.

Рей Курцвейл – футуролог

Передбачати – це його робота, з якою він відмінно справляється, так як був правий майже в 90% випадків. У своїх книгах він точно передбачив появу і використання електронних книг, нанороботів, інтернет «хмар» і бездротового доступу в Інтернет. Але це ще що, він також передбачив такі події, як розпад СРСР і перемогу комп’ютера над людиною в шаховій партії.

Герберт Уеллс «Сухопутні броненосці» (1903)

Знаменитий письменник у своєму оповіданні описав величезні металеві транспортні засоби з вісьмома парами коліс, які долають будь-які перешкоди на своєму шляху. Його надихнули броньовані кораблі, які вже тоді існували, він лише переніс їх на сушу і адаптував до наземних умов. Що стосується перших танків, то вони з’явилися в 1916 році – через 13 років після публікації оповідання.

Рей Бредбері «451 градус за Фаренгейтом» (1953 р.)

У своєму романі-антиутопії автор описує тоталітарне суспільство, в якому всі книги підлягають спаленню. Інформацію люди отримують через «крихітні черепашки», які перебувають в їх вухах і приймають радіосигнали. Погодьтеся, пристрої у вухах разюче нагадують сучасні бездротові міні-навушники.

Золотий глобус – 2013

Олена Шеппард передбачила усіх переможців у 25 золотих категоріях – від нагороди «Кращий фільм» до номінації «Кращий звук». Це настільки ж неймовірно, як двічі виграти в лотерею з тими ж номерами.

Сімпсони і здорова їжа (1995 р.)

В епізоді під назвою «Весілля Лізи» творці передбачають появу торгових автоматів, що приймають кредитні картки, відеоігор, керованих жестами, і говорять про загальну одержимість здоровою їжею, зокрема стравами з сої!

Князь Володимир Федорович Одоєвський

У своєму романі «4338 рік», опублікованому в 1835, російський прозаїк описує з вражаючою точністю ведення блогу, оновлення статусу, і навіть обмін миттєвими повідомленнями. І все це, принаймні, за десять років до того, як телеграф був представлений громадськості.

Французький маршал Фердинанд Фош

Маршал грав головну роль у багатьох кампаніях під час Першої світової війни. Коли війна підійшла до кінця, він не повірив, що це справді кінець: «Це не мир. Це перемир’я на 20 років.» В кінцевому підсумку так і вийшло. Через 20 років і шістдесят вісім днів почалася Друга світова війна.

Олдос Хакслі «О дивний новий світ» (1931 р.)

У своєму романі автор описує психотропні ліки, що лондонці приймають у 2540, щоб не зійти з розуму. Препарат описується як якась подоба «досить непроникної стіни між реальним світом і їх свідомістю.» І це при тому, що перші синтетичні антидепресанти були впроваджені в медичну практику в середині 1950-х.

Сімпсони і Дональд Трамп (2000 р.)

В серії під назвою «Барт у майбутньому» ми бачимо Лізу одягнену як Хілларі Клінтон. Ліза стала президентом Сполучених Штатів, змінивши на посту президента Трампа і успадкувавши «фінансовий крах, який розорив націю» після його правління.