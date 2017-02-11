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Смартфон является не просто средством для связи. Это важнейший гаджет, сохраняющий информацию, запечатляющий важные мгновения, вдохновляющий и предназначенный стать превосходным ассистентом делового человека. Мобильный подчеркивает имидж и открывает перед своим владельцем новые возможности. Именно поэтому каждый покупатель тщательно подходит к выбору компактного спутника, желая многие годы наслаждаться им. Однако не все девайсы готовы радовать своих владельцев длительным сроком службы. Хрупкие и изящные оболочки боятся падений и влаги. Нелепая случайность может уничтожить маленького помощника, стерев все данные, хранящиеся в нем. Чтобы избежать подобного ужаса, современные пользователи начали проявлять больший интерес к защищенным агрегатам.

Противоударный смартфон – это идеальное решение для экстремалов, способное пережить удары и не разбиться, упав с различной высоты на любую поверхность. Такие экземпляры обладают резиновыми заглушками и, зачастую, более крупными габаритами нежели обычные вариации. Определить принадлежность к не убиваемой категории позволяет маркировка степени защиты. Классификация IP68 значит, что корпус защищен от проникновения мелких частиц, твердых предметов, воды и пыли. Соответствие такому сертификату свидетельствует о лучшем уровне протекции. Немного уступает ему IP67. Оба класса говорят о наличии у аппарата ударопрочности.

Среди брендов, зарекомендовавших себя как производители качественных и прочных телефонов, числятся марки: Land Rover, Hummer, Blackview и Conquest. Их продукты продолжают работать после заморозки и других экстремальных температур, после долгого погружения в жидкость и даже после бетонирования. Покрытые крепкими стеклами лицевые панели устойчивы к появлению царапин и повреждений.

Среди трех самых успешных моделей 2016 года, относящихся к среднему ценовому сегменту, наибольшим спросом пользовались Doogee T5, Blackview BV6000 и iMan Victor. Устройства завоевали сердца своим великолепным наполнением, солидным дизайном и первоклассной безопасностью. Новинки функционируют на базе Android 6.0 Marshmallow, располагают достойным запасом памяти и отличными камерами с разрешением 13 и 5 МП. Отличаются они размером дисплея, производительностью и поддержкой разного количества SIM карт. Замечательные аппараты имеют хорошую ёмкость батарей. Требовательные личности могут увеличить автономное время работы при помощи повербанка. Приобрести эти телефоны или купить портативный аккумулятор можно на https://world-smartphones.com.ua/.