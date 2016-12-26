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Психологи пояснили, чому у жінок часто відсутній настрій

в Здоров'я 26.12.2016 76 пер.

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Дослідники повідомили, що їм вдалося знайти головну причину, через яку у представниць слабкої статі часто відсутній настрій.

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Повідомляється, що ініціаторами комплексних випробувань виявилися співробітники з клінічного центру, розташованого в Монреалі. У процесі здійснення лабораторних спостережень лікарі зафіксували, що недолік серотоніну в головному мозку жінок призводить до появи психічних розладів. Відсутність настрою обумовлений нестачею даної речовини в центральному відділі нервової системи дівчат.

За словами медиків, організм чоловіків виробляє на 52% більше серотоніну, ніж організм жінок. Передменструальний період є для представниць слабкої статі найважчим, оскільки в цей час в тілі відбуваються гормональні зміни.

Схильність до депресії і поганому настрою вважається природною реакцій жіночого організму на зовнішні подразники.

Натхнення: healthvesti.com

 
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