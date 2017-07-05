Птахи використовують недопалки для боротьби з паразитами

Мексиканські вчені показали, що чим сильніша загроза зараження гнізда кліщами, тим активніше птахи наповнюють його сигаретними недопалками, виганяючи паразитів токсинами.
Костянтино Масіяс Гарсія (Constantino Macіas Garcia) і його колеги з Національного автономного університету Мексики досліджували поведінку широко поширених в Північній Америці міських птахів – мексиканських чечевиць Carpodacus mexicanus, багато в чому схожих на наших горобців. Повідомлення про те, що вони можуть використовувати антипаразитні властивості нікотину в тютюні для захисту гнізд, звучали і раніше. Щоб перевірити це, вчені поставили експеримент.
Автори спостерігали за 32 гніздами чечевиць, і в кожному наступному після появи яєць дні замінювали природну, зібрану птахами, підстилку на штучну, яка не містила ніяких паразитів. Проте потім в 10 гнізд вносилися справжні живі кліщі, ще в 10 – мертві, а решту 12 зберігалися чистими.
У статті, опублікованій у Journal of Avian Biology, Гарсія і його колеги пишуть, що при наявності кліщів в гнізді незабаром з’являлися сигаретні фільтри, які птахи приносили з вулиць. Загальна вага недопалків, які приносили додому власники заражених кліщами гнізд, була на 40 відсотків більшою, ніж у гніздах з мертвими кліщами. Все це дозволяє вченим припустити, що птахи використовують сигаретні фільтри саме для боротьби з ектопаразитами, які здатні пошкоджувати пір’я і живитися кров’ю. Знаходять і збирають їх самки, швидше за все, покладаючись на нюх. Втім, шкідлива звичка залишається шкідливою. Нікотин та інші речовини, що містяться в недопалках, отруйні для птахів, однак можливість позбутися від паразитів, мабуть, важливіша від токсичних ефектів.