«Пустельні Близнюки» роблять воду в пустелі сонця і повітря (фото)

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Данська компанія SunGlacier робить пристрої Desert Twins («Пустельні Близнюки»), які отримують воду з сухого і гарячого повітря пустелі.



Пристрій складається з двох модулів: генератора і холодильника. У модулі-генераторі — сонячні батареї і акумулятор. Електрики він дає небагато — 12 В, 50 Вт — приблизно стільки ж, скільки потрібно одній автомобільній фарі — але цього вистачає на те, щоб живити другий модуль. Електрика витрачається на охолодження металевої пластини — конденсатора. Воду, зібрану з холодної пластини, можна використовувати для поливу рослин і навіть пити, попередньо очистивши.

Вологе повітря і енергія сонця дістаються безкоштовно, тому потрібно заплатити тільки один раз — за сам пристрій, стверджують творці «близнюків». «В пустельних районах повітря буває досить вологим; дощу там не буває тільки через денну спеку», — пояснює творець компанії Ап Верегген.



Випробування в Нідерландах пройшли гладко, а от коли команда розробників «Близнюків» приїхала в Малі, довелося допрацьовувати конструкцію. Холодильник перегрівався і виходив з ладу, а вода випаровувалася з поверхні пластини, не встигнувши потрапити в колектор. В перегріві виявилися винні сонячні промені, відбиті піском пустелі; вирішити проблему вдалося, обернувши пристрій додатковим шаром ізолятора. З випаровуванням впоралися, закопавши трубу, в яку потрапляє конденсат, на два метри під землю: там не так гаряче, і охолоджувати трубу легше. Правда, пісок швидко прогрівся по всій глибині. Тоді інженери перебрали холодильник і змінили конфігурацію трубок з охолодженим повітрям. Після цього в колекторі нарешті виявилася вода і навіть трохи льоду.

У подальших планах команди SunGlacier — зробити пристрій надійнішим, додати систему фільтрації води та збагачення її солями. Дизайн, спочатку натхненний посадочними місячними модулями, залишиться незмінним.