Радіотелескоп ALMA спостерігає Сонце в новому діапазоні (фото)

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Нові знімки, зроблені за допомогою радіотелескопу Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), відкривають несподівані деталі поверхні нашого світила, включаючи темний центр еволюції сонячної плями, розмір якої становить приблизно два діаметра Землі.

Ці знімки є частиною кампанії, покликаної продемонструвати науковій громадськості можливості обсерваторії ALMA щодо спостережень Сонця.

Хоча основним призначенням обсерваторії ALMA є спостереження далеких, тьмяних об’єктів, тим не менш, з її допомогою можна проводити спостереження об’єктів Сонячної системи, включаючи планети, комети і навіть Сонце.

Ці нові знімки демонструють можливості радіотелескопу ALMA вивчати активність Сонця в більш довгих хвилях, ніж це роблять звичайні телескопи, а також дозволяють глибше зрозуміти фізику найближчої до нашої планеті зірки.

На першому представленому тут знімку зображено гігантська сонячна пляма, яка перебувала на поверхні Сонця 18 грудня 2015 р., коли був зроблений цей знімок. Цей знімок, зроблений в діапазоні Band 6 на довжині хвилі 1,25 міліметра, показує, що матеріал в центрі сонячної плями, що розвивається, має набагато більш низьку температуру, ніж його околиці.

На другому фото представлений вигляд всього Сонця на довжині хвилі 1,25 міліметра, зроблений за допомогою однієї єдиної антени решітки антен ALMA за допомогою так званого методу «швидкого сканування». Високі точність і швидкість спостережень за допомогою однієї антени решітки ALMA дозволили скласти карту низького розрішення, всього сонячного диска всього лише за кілька хвилин.