Ракети з надрукованими двигунами (відео)

Гроші підуть на збільшення потужностей виробництв, які розташовуються в Каліфорнії і Нової Зеландії. Стартап збирає невеликі двоступінчасті ракети-носії Electron . Їх висота 17 метрів, а максимальне корисне навантаження 225 кг. Цього достатньо, щоб виводити невеликі супутники на висоту 500 км над Землею.

Перша ступінь ракети обладнується 9 гас-кисневими двигунами Rutherford. Вони забезпечують пікову тягу 192 кН. Другий щабель приводиться в рух модифікованою версією такого двигуна, яка показує поліпшені характеристики у вакуумі. Основні компоненти цих двигунів друкуються на 3D-принтері.

Вартість одного запуску — $5 млн. Перевагою Electron повинна стати простота виробництва і швидкість підготовки до польотів: компанія планує «штампувати» по одній ракеті в тиждень.