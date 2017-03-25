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Ракети з надрукованими двигунами (відео)

в Технології 25.03.2017 50 пер.

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Основні компоненти цих двигунів друкуються на 3D-принтері.

Приватна космічна компанія Rocket Lab збирається запускати ракети-носії з невеликими супутниками вже в цьому році. В черговому раунді інвестицій стартап зібрав $75 млн на реалізацію цієї ідеї, повідомляє hightech.fm.

Гроші підуть на збільшення потужностей виробництв, які розташовуються в Каліфорнії і Нової Зеландії. Стартап збирає невеликі двоступінчасті ракети-носії Electron. Їх висота 17 метрів, а максимальне корисне навантаження 225 кг. Цього достатньо, щоб виводити невеликі супутники на висоту 500 км над Землею.

Перша ступінь ракети обладнується 9 гас-кисневими двигунами Rutherford. Вони забезпечують пікову тягу 192 кН. Другий щабель приводиться в рух модифікованою версією такого двигуна, яка показує поліпшені характеристики у вакуумі. Основні компоненти цих двигунів друкуються на 3D-принтері.

Вартість одного запуску — $5 млн. Перевагою Electron повинна стати простота виробництва і швидкість підготовки до польотів: компанія планує «штампувати» по одній ракеті в тиждень.

 
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