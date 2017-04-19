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Reebok випустить кросівки з підошвою з кукурудзи

в Екологія 19.04.2017 1 пер.

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Ініціатива компанії зосереджена на тому, щоб виробляти взуття за допомогою «зелених» технологій, а не з невідновлюваних нафтопродуктів.

Reebok выпустит кроссовки с подошвой из кукурузы

Кукурудза є цінним продуктом харчування для людини, кормом для тварин і джерелом біопалива. Компанія Reebok знайшла кукурудзі нове застосування — з неї тепер виготовляють підошву кросівок.

Reebok спільно з компанією DuPont Tate & Lyle Bio Products почала виробництво гумового матеріалу з кукурудзи, який не містить нафтових продуктів, нетоксичний, біорозкладаний, а сировиною для нього служать недозрівші зерна кукурудзи, які не годяться в їжу. Ця гума буде використовуватися для виготовлення підошви взуття, а верх буде складатися з органічної бавовни.

Перша серія таких кросівок вийде на ринок вже в цьому році.

 
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