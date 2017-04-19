Reebok випустить кросівки з підошвою з кукурудзи

Кукурудза є цінним продуктом харчування для людини, кормом для тварин і джерелом біопалива. Компанія Reebok знайшла кукурудзі нове застосування — з неї тепер виготовляють підошву кросівок.

Reebok спільно з компанією DuPont Tate & Lyle Bio Products почала виробництво гумового матеріалу з кукурудзи, який не містить нафтових продуктів, нетоксичний, біорозкладаний, а сировиною для нього служать недозрівші зерна кукурудзи, які не годяться в їжу. Ця гума буде використовуватися для виготовлення підошви взуття, а верх буде складатися з органічної бавовни.

Перша серія таких кросівок вийде на ринок вже в цьому році.