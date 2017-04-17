Регулярні пробіжки продовжують життя

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Медики з США показали, що регулярні пробіжки пов’язані зі збільшенням тривалості життя на кілька років.

Щотижнева двогодинна пробіжка протягом 40 років пов’язана, як вважають вчені, зі збільшенням життя людини на 2,8-3,2 року порівняно з тими, хто не приділяє уваги такій фізичній активності. Фахівці також показали, що регулярні заняття бігом на 25-40 відсотків скорочують ризик передчасної смерті.



Дані висновки вчених справедливі навіть для тих людей, які епізодично курять, вживають алкоголь або колись мали надлишкову масу тіла. Вчені відзначають, що при отриманні подібних оцінок в основному розглядалися білі американці середнього класу.

Фахівці не називають точної причини, по якій біг продовжує тривалість життя. Найбільш вірогідна гіпотеза, згідно з якою при подібній фізичної активності виникають аеробні навантаження на організм, що є одним з факторів довголіття.