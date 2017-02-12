Рейтинг бюджетних смартфонів 2017 року

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Попит на телефони початкового цінового сегмента традиційно високий, бо далеко не кожен користувач вважає раціональним віддавати за телефон $300-500. Зараз, з виходом на ринок безлічі китайських виробників, навіть при обмеженому бюджеті можна придбати гідний смартфон, який за характеристиками анітрохи не поступається дорожчим аналогам від А-брендів.

В нашому топі бюджетних смартфонів не представлена продукція таких компаній як Samsung, HTC, Motorola, LG та інших іменитих брендів. Їхні телефони, безумовно, якісні і продумані до дрібниць, але тільки в тому випадку, якщо мова йде про флагманів, тоді як бюджетники поступаються китайцям за всіма параметрами.

Тому якщо ви хочете придбати хороший недорогий смартфон, не варто йти в найближчий салон мобільної техніки та брати перший бюджетний девайс.

Недорогі смартфони до 150 доларів

Xiaomi Redmi Note Pro 3

Це кращий смартфон за співвідношенням ціна/якість на ринку в принципі, позбавлений, враховуючи вартість, будь-яких недоліків. Ціна на RN3P починається від 150 доларів, за ці гроші ви отримуєте відмінний по продуктивності ґаджет (Snapdragon 650) з 5.5 FHD екраном, 32/3 ГБ пам’яті з можливістю розширення, ємним акумулятором на 4050 маг, що забезпечує 2-3 дні автономної роботи, в металевому корпусі зі сканером відбитків пальця.

Причепитися можна лише до не найкращої камери, яка просідає при зйомці в поганому освітленні, але вдень видає пристойні знімки. У всьому іншому це дуже крутий смартфон, який незабаром отримає оновлення на Андроїд 7.0 і буде актуальним ще як мінімум кілька років.

WileyFox Swift 2 Plus

Ціни на Swift 2 починаються з 150 доларів, він програє RN3P за характеристиками, проте це дуже приємний у використанні, якісний девайс, з достатньою для будь-яких завдань запасом продуктивності.

Swift 2 з 5″ HD IPS екраном працює на чіпі Snapdragon 430 (1.4 ГГц) з 16/2 ГБ пам’яті (є Micro-SD), камерами на 13/8 МП і АКБ на 2700 маг. Серед переваг моделі – наявність сканера відбитків, гарний металевий корпус, використання Cyanogen в якості ОС, недолік – слабенька фронтальна камера.

Xiaomi Redmi 4

Redmi 4 – однозначно топовий телефон ціною до 120 доларів, що претендує на звання бестеллера бюджетних смартфонів 2017 року. У нього якісний 5″ IPS дисплей, непогана для свого класу продуктивність (Snapdragon 430 + 16/2 ГБ пам’яті) і дуже живуча батарея на 4100 маг, що доповнюється якісно зібраним металевим корпусом зі сканером відбитків пальця.

Недоліком Redmi 4 можна вважати посередню камеру, але хороші фотографічні можливості серед недорогих смартфонів зустрічаються вкрай рідко.

Lenovo Vibe P1

Якщо вам цікаві бюджетні смартфони з великим екраном і ємним акумулятором, Vibe P1 буде відмінним вибором. За 150 доларів Lenovo пропонує нам ґаджет з 5.5″ FHD IPS екраном, процесором Snapdragon 615 з 32/2 ГБ пам’яті і потужною батареєю на 5000 мАч.

Vibe P1 здатний повноцінно працювати з двома сім-картами і флешкою, він обладнаний нормальними слотами під картки, а не гібридним непорозумінням. Корпус – металевий, є сканер відбитків пальців. Проблемою можуть стати лише розміри і вага смартфона, це не кращий варіант для тендітних жіночих рук.

Meizu M3S

Старшу модифікацію M3S з 3 ГБ оперативної пам’яті і 32 ГБ вбудованої пам’яті можна придбати за 150 доларрів, молодшу версію з 16/2 пам’яті – за 120 доларів, і це прекрасний вибір за свої гроші. Як і всі Meizu, M3S працює на базі процесора MediaTek (в даному випадку MT6570), який поганий для геймінгу, але має мале енергоспоживання, що збільшує автономність, і в цілому забезпечує плавну і безглючну роботу смартфона.

Переваги – відмінна якість збірки, класний екран, багато пам’яті з можливістю розширення, дактилоскопічний сенсор і непогана камера. Недоліки – слабка ігрова продуктивність.

Недорогі смартфони до 80 доларів

Мабуть найкращий ультра-бюджетний смартфон 2017 року, якість і надійність яких не викликає сумнівів, це Xiaomi Redmi 4A. Але так як ціна даної моделі складає 110-120 доларів, у наш рейтинг недорогих телефонів вона не потрапила. Якщо знайдуться зайві кошти, можете сміливо вибирати 4А – це відмінний варіант. У разі обмеженого бюджету орієнтуйтеся на добірку, в ній представлені найкращі недорогі смартфони.

Leagoo M5

Якщо ви готові замовити телефон з AlieExpress, то кращим варіантом покупки буде Leagoo M5. Це дешевий смартфон з 16/2 ГБ пам’яті (є можливість розширення) і процесором MT6580A (1.3 ГГц), 5 дюймовим HD IPS екраном, камерами на 8/5 МП і акумулятором на 2300 мАч.

Ґаджет виконаний у металевому корпусі, покритим протиударним 2.5 D склом Corning Gorilla Glass 4, яке нечасто зустрінеш навіть у більш дорогих смартфонах. Єдиний реальний недолік – відсутність підтримки мереж 4G, проте враховуючи вартість М5 в 70 доларів це можна пробачити.

HOMTOM HT17

Ультра-бюджетні смартфони з великим екраном і непоганим залізом на ринку рідкість, і НОМТОМ НТ17 можна вважати винятком. Смартфон за 75 доларів має 5.5» HD IPS дисплей, камери на 13/5 МП, акумулятор 3000 маг і 8/1 ГБ пам’яті з підтримкою Micro-SD. Все це працює на швидкісному процесорі MT6737 (1.4 ГГц).

До його переваг відносять якісну збірку, непоганої якості екран, наявність сканера відбитків пальців і несподівано пристойну основну камеру. Мінуси – невеликий обсяг оперативної пам’яті.

Bluboo Maya

Bluboo Maya також доведеться замовляти на AliExpress, де його ціна становить 70 доларів. Апарат виділяється серед конкурентів цікавим дизайном і гідним залізом — 5.5″ IPS HD екран, чіп МТ6580 (1.3 ГГц) + 16/2 ГБ пам’яті, 13/8 МП камери і АКБ на 3000 мАч.

Це дуже недорогий смартфон з гарною камерою, великим екраном, пристойним запасом пам’яті і Andoid 6.0 на борту. Ґаджет є одним з бестеллеров серед кращих бюджетних смартфонів 2016 року, і на початок 2017-го особливих альтернатив йому не передбачається

Huawei Y3 II

Huawei Y3 II – ще один варіант бюджетника. Ґаджет продається в салонах мобільного зв’язку за ціною від 60 доларів. Він працює на чіпі MT6582 (1.3 ГГц) з 8/1 ГБ пам’яті, має 4.5 IPS 854*480 екран, камери на 5/2 МП і АКБ на 2100 маг.

Незважаючи на неповне HD розрішення екран в Y3-ll дуже якісний, пам’яті не багато, але є можливість використання флеш-карт, а характерна всім пристроям від Huawei надійність дає всі підстави вважати, що смартфон прослужить довго.

Бюджетні смартфони з гарною камерою

Бюджетний смартфон з гарною камерою вибрати, мабуть, найскладніше. У недорогих ґаджетах зазвичай саме камера є компромісом, на якому економлять, і ми вже звикли, що дійсно круто знімають тільки флагманські пристрої. Однак і в ціновому сегменті нижче середнього можна вибрати гідний камерафон.

Le Eco Cool1

Вартість Le Eco Cool1 починається з 210 доларів, що виправдано не тільки гідними камерами, але й потужним залізом. Так, на борту Cool1 є чіп Snapdragon 652 (1.8 ГГц), 32/3 або 64/4 ГБ пам’яті, FHD 5.5″ IPS екран, і АКБ на 4060 маг.

Фотоможливості забезпечуються подвійним модулем камери на 13 МП з апертурою f/2.0, фазовим автофокусом, подвійним LED-спалахом і можливістю запису відео в 4К. Також Cool1, може програмно розмивати задній фон як iPhone 7 Plus, що дозволяє знімати гарні портрети.

ZTE Nubia Z11 Mini

Nubia Z11 Mini – спрощена версія останнього флагмана компанії ZTE. Девайс випускається в 2-ух версіях Z11 Mini і Mini S, остання коштує дорожче і знімає ще краще, однак подешевшала з її виходом Z11 Mini по співвідношенню ціна/якість є кращим варіантом.

Смартфон обладнаний процесором Snapdragon 612 + 32/3 ГБ пам’яті (є можливість розширення), екран IPS 5″ FHD, АКБ на 2800 мАч. Камери тут на 16 і 8 МП, при хорошому освітленні знімки виходять реально класними, на рівні більш дорогих пристроїв. Ціна – від 200 доларів.

Meizu M5 Note

М5 Note — недорогий смартфон з гарною камерою і батареєю ємністю 4000 маг, якого вистачає на півтора-два дні автономної роботи. Модель працює на базі процесора Helio P10, має 32/3 ГБ пам’яті + Micro SD, та 5″ з роздільною здатністю FHD.

Камери тут на 13 і 5 МП, фронталка звичайна, а ось основний модуль для своєї ціни знімає дуже гідно. Серед переваг М5 Note – якісний суцільнометалевий корпус, підтримка швидкої зарядки і класне звучання в навушниках. Ціна — від – 180 доларів

Xiaomi Mi4c

Mi4c – торішній флагман компанії Сяомі, який з падінням ціни до позначки 100 доларів отримав друге життя. Головним козирем Mi4c є продуктивний процесор Snapdragon 808 (1.8 ГГц), також є 16/2 ГБ пам’яті, 5» FHD IPS екран і АКБ на 3080 маг.

Камера 12 МП (світлосила f/2.0). Серед усіх бюджетних Xiaomi саме Mi4c видає кращі за якістю знімки, не набагато гірше, ніж флагмани компанії. Головний недолік – невеликий обсяг пам’яті, 16 ГБ без можливості розширення, а також посередня автономність. Якщо вам потрібен ґаджет з великою ємністю акумулятора, це не найкращий вибір. Ціна від 125 доларів.

Honor 5A

Розглядаючи недорогі смартфони з гарною камерою до 150 доларів не можна не згадати Honor 5A. Це, мабуть, найбільш доступний ґаджет, здатний зробити фотографії гідної якості. За характеристиками 5А є типовим бюджетником – чіп MediaTek MT6735C (1,3 ГГц), 16/2 ГБ пам’яті + MicroSD, 5″ HD IPS екран, АКБ на 2200 мАч.

Основний модуль камери тут на 13 МП, з подвійним спалахом, при цьому окрема спалах є і на фронталці. Вартість Honor 5A починається з 130 доларів, і ці гроші девайс відпрацьовує сповна – знімає він не багатьом гірше смартфонів ціновій категорії 300 доларів.