Міста світу з найдовшими автомобільними заторами (фото)

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Стояти в пробці — що може бути неприємніше для автомобіліста? На жаль, у великих містах пробки вже звичне явище. Компанія INRIX, що надає безліч інтернет-сервісів і мобільних додатків, які мають відношення до дорожнього руху, склала рейтинг міст світу з найдовшими заторами. В ході дослідження були проаналізовані дорожні ситуації в 1064 мегаполісах з 38 країн світу. У дослідженні не ранжирувалися міста Японії і Китаю, оскільки там INRIX не збирає свої дані.

Ось як виглядає перша десятка найбільш перевантажених дорожнім транспортом міст Землі.

10. Майамі

Час, який водії щороку проводять у заторах — 65 годин.

У Майамі затори на дорогах зростають на 40% протягом ранкових годин пік і на 60% у вечірній час. Відсутність потрясінь в американській економіці, продовження процесу урбанізації, зростання зайнятості і низькі ціни на бензин сприяють збільшенню кількості машин не тільки на дорогах Майамі, але й інших міст оплоту демократії.

9. Париж

Час в пробках — 65 годин.

Слабкою втіхою для парижан може служити те, що вони дивляться на бампер попереду стоячого автомобіля, менше, ніж жителі Лондона чи Москви.

8. Атланта

Час в пробках — 71 годину.

Це популярне місто, пробки в якому коштують автомобілістам близько 1 861 доларів збитків. В цілому збитки від дорожніх пробок для міста складають близько 3,1 млрд. доларів.

7. Лондон

Час в пробках — 73 години.

Незважаючи на Brexit 2016 року, у Великобританії ціни на паливо залишилися низькими, а зайнятість зросла до 11-річного максимуму. Ці причини вплинули на інтенсивність руху на лондонських дорогах і сприяли підвищенню тривалості «розсмоктування» пробок.

6. Сан-Паулу

Час в пробках — 77 годин.

Бразилія взагалі і Сан-Паулу зокрема сумно відомі своїми пробками. Місту навіть довелося запустити вертолітну службу таксі Uber від аеропорту до центру міста, щоб протистояти заторам на дорогах. Але незважаючи на подібні заходи Сан-Паулу стабільно входить у список найгірших міст для автомобілістів. 10 червня 2009 року там була зафіксована 293-кілометрова пробка — найдовша в міській історії. Вона стала результатом величезної кількості охочих покинути місто напередодні свята Тіла Христового, а також безперервного дощу, що йшов декілька годин. І, судячи з результатів дослідження INRIX, ситуація на дорогах у Сан-Паулу не покращується з часом.

5. Богота

Час в пробках — 80 годин.

Столиця Колумбії відома не тільки як місто чудових старовинних церков, оригінальних скульптур на дахах і безлічі музеїв (в тому числі єдиного в світі Музею золота з найбільшим зібранням золотих прикрас), але й як місто вічних пробок. Тому якщо ви вирішите провести відпустку в Боготі, краще користуйтеся автобусами (вони їздять по виділених лініях) або ходіть пішки.

4. Сан-Франциско

Час в пробках — 83 години.

Влада міста стверджує, що в таких довгих пробках винні позитивні для Сан-Франциско причини — збільшення робочих місць і активна підприємницька діяльність. До недоліків цих явищ для городян, крім пробок, відносяться забруднення навколишнього середовища і можливо, підвищення кров’яного тиску всіх учасників дорожнього руху.

3. Нью-Йорк

Час в пробках — 89 годин.

На дорогах «Великого яблука», як мовиться, яблуку ніде впасти. Рух зростає влітку, коли близько 2 млн. жителів Нью-Йорка подорожують на літні уїк-енди. До того ж зниження цін на нафту дозволило заощадити близько 45 центів на галон для автомобілістів, порівняно з минулим роком, і це призвело до збільшення кількості машин на нью-йоркських дорогах. Найгірші дні для водіїв Нью-Йорка — п’ятниця і понеділок. Багато міських жителів намагаються уникнути страждань від довгого очікування в пробках, вдаючись до альтернативних видів транспорту. У Нью-Йорку, наприклад, майже третина всіх городян користуються громадським транспортом. Це більше, ніж в будь-якому іншому місті США.

2. Москва

Час в пробках — 91 годину.

На другому місці в топ-10 мегаполісів з найбільшими дорожніми пробками 2017 року знаходиться російська столиця. У ранкову годину пік у Москві реєструється близько 106% завантаженості, а ввечері цей показник зростає до 138%. Найгірші дні трафіку були зафіксовані в грудні 2016 року, коли рух на вулицях гальмувався через сильні снігопади.

1. Лос-Анджелес

Час в пробках — 104 години.

Коли справа доходить до того, щоб застрягти в пробці по дорозі на роботу і назад, рівних Лос-Анджелесу немає. Дорожній трафік у цьому місті більший, ніж в Сан-Франциско і Нью-Йорку. А рівень перевантаженості на дорозі виріс на 10% за останні сім років. Ще в 2013 році водії в Лос-Анджелесі даремно витрачали не 104, а 64 години.

За словами експертів INRIX, пробки на дорогах коштують водіям, у середньому, 1400 доларів. Автори дослідження також зазначили, що збільшення тривалості пробок в 2016 році знизило якість життя в досліджуваних містах, але ситуація навряд чи покращиться найближчим часом.