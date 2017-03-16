Які продукти найбільш забруднені пестицидами?

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Пестициди можуть бути корисними і небезпечними. Вони необхідні для фермерів, щоб захистити рослини від комах-шкідників, грибків, цвілі і інших загроз. При цьому доза, що містяться в продукті пестицидів впливає на його токсичність. У малих дозах пестициди можуть бути нешкідливими, але якщо вони накопичуються в організмі людини, то це явно не корисно для здоров’я. При цьому невідомі довгострокові наслідки вживання їжі з пестицидами на щоденній основі.

Екологічна організація Environmental Working Group (EWG) з США випустила щорічний Dirty Dozen — рейтинг найбільш забруднених пестицидами рослинних продуктів. Він публікується з 1993 року і його враховують при складанні рекомендацій з раціону харчування багато відомих лікарів та медичні організації, в тому числі Американська академія педіатрії.

В цілому було проаналізовано 48 найпопулярніших овочів і фруктів, і в 70% з них знайшли сліди мінімум одного хімікату. При цьому понад 98 відсотків зразків полуниці, шпинату, персиків, нектаринів, черешень і яблук дали позитивний результат на сліди як мінімум одного пестициду. Залишки пестицидів залишалися на фруктах і овочах, навіть після того, як вони були промиті і, в деяких випадках, очищені. Представляємо вам топ-10 продуктів з високим вмістом пестицидів за даними EWG 2017 року.

10. Помідори

Відкриває «брудну» десятку продукт, без якого не обходиться більшість рецептів салатів. У Dirty Dozen 2016 року він обіймав дев’яту сходинку.

9. Селера

У 2016 році цей овоч був на п’ятому місці. Що ж, у разі Dirty Dozen чим далі від першої позиції знаходиться продукт, тим краще для тих, хто його їсть.

8. Виноград

Перемістився з 6 місця в торішньому рейтингу на восьме. Значить, що у відібраних EWG гронах винограду слідів пестицидів було менше порівняно з даними 2016 року.

7. Черешня

Стійкий «пестицидний вояка» — як був на 7 місці в 2016 році, так і залишився на ньому в нинішньому списку.

6. Груші

Більше половини досліджуваних зразків містили сліди п’яти або більше різних пестицидів. У тому числі карбендазіма ацетамиприда, імідаклоприду та дифеніламіну.

5. Персики

У 2016 році персики перебували на четвертому місці у пестицидному антирейтингу. В цьому році у них менше шкідливих для здоров’я речовин, що не може не радувати любителів цих фруктів.

4. Яблука

У минулому році яблука були на другій позиції в Dirty Dozen, а до цього протягом п’яти років і зовсім були лідерами списку. В цьому році вони виявилися лише на четвертій сходинці, поступившись першим місцем полуниці.

3. Нектарини

Майже всі досліджувані зразки цих смачних і соковитих фруктів дали позитивний результат на наявність щонайменше одного пестициду.

2. Шпинат

У зразках шпинату було, в середньому, в два рази більше залишків пестицидів по вазі, ніж в будь-якому іншому овочі або фрукті, які перевірялися в рамках дослідження Dirty Dozen. Три чверті зразків шпинату містили залишків ДДТ, нейротоксичного інсектициду. Згідно з нещодавнім дослідженням він викликає поведінкові розлади у дітей молодшого віку. Тим не менш більшість пестицидів, знайдених в зразках шпинату, вважаються безпечними.

1. Полуниця

Очолює рейтинг «брудних» рослинних продуктів улюблена багатьма несправжня ягода. В одній з досліджуваних партій полуниці містилося 20 різних пестицидів. Чим же пояснюється приголомшливо велика кількість пестицидів у маленьких ягідках? Несезонним попитом. Колись полуниця давала сезонний, обмежений урожай, але інтенсивне використання пестицидів дозволило збільшити врожайність і розтягнути період вегетації. У Каліфорнії, де вирощується більшість американської полуниці, на кожен акр при обробці доводиться 135 кг пестицидів.

А найчистішими виявилися: цукрова кукурудза, авокадо, ананаси, білокачанна капуста, цибуля, запашний горошок заморожений, папайя, спаржа, манго і баклажани. Тільки 1% зразків авокадо і солодкої кукурудзи містило будь-які пестициди, які піддаються ідентифікації, тому вони визнані чистою продукцією.

Рейтинг EWG спрямований на те, щоб орієнтувати покупців на купівлю найбільш чистих в плані вмісту хімікатів продуктів. Експерти EWG закликають купувати органічні продукти (тобто без ГМО, синтетичних хімікатів і добрив). Особливо це важливо для вагітних жінок та сімей з дітьми, так як навіть низький рівень впливу пестицидів може бути шкідливим для незміцнілого організму. Але якщо ваш бюджет не дозволяє часто купувати органічні продукти або вони рідко бувають у продажу, ця добірка «чистих» і «брудних» продуктів допоможе мінімізувати споживання найбільш забруднених фруктів і овочів.

Відеоверсія торішнього рейтингу продуктів з пестицидами

Натхнення: basetop.ru