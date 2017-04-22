Рекордна ціна в сонячній енергетиці Індії

На проведеному в штаті Андра-Прадеш тендері на будівництво сонячної електростанції потужністю 250 мегават перемогла французька компанія Solairedirect, що запропонувала найнижчу ціну: 3,15 рупії за кіловат-годину.

В принципі, в поточному році в Індії вже була одна тендерна пропозиція з більш низькою ціною. Мова йде про лютневий конкурс на будівництво Rewa ultra-mega solar park на 750 мегават. Тоді була зафіксована ціна 2,97 рупії/кВт*год. При цьому однак, мова йшла про ціну електроенергії в перший рік. В наступні роки передбачається її індексація, і в результаті середня приведена (levelized) за 25 років ціна кіловат-години виходить в районі приблизно 3,3 рупії.

У цьому випадку угода на постачання електроенергії, ймовірно, полягає за фіксованою ціною. Тому мова йде про новий рекорд — 3,15 індійських рупій (1,31 грн.) за кВт*год.

Тендер проводився індійською державною енергетичною компанією National Thermal Power Corporation (NTPC).

Об’єкт повинен бути введений в експлуатацію протягом 13 місяців з дати укладення договору на постачання електроенергії.

Як відомо, у світі вже відзначалися істотно більш низькі ціни на сонячну електрику, нинішній рекорд встановлено в ОАЕ, він становить 2,42 цента США (0,65 грн) за кіловат-годину. У той же час індійський показник також є видатним. Справа в тому, що в Індії — висока вартість капіталу, що не дозволяє опустити планову вартість електроенергії нових об’єктів ще нижче.