Ремонт АКПП в Киеве: устранение любых неисправностей

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Качественный плановый или срочный ремонт АКПП в Киеве – задача для опытных профессионалов компании UTC. С проблемой неисправности работы коробки передач сталкиваются многие автомобилисты, устранить быстро и качественно неисправность смогут только опытные специалисты, в распоряжении которых имеется специальное оборудование, инструмент и опыт. Только профессионалы проведут всестороннюю диагностику системы, точно определят место поломки и предложат оптимальные условия ремонта (сроки, бюджет, объем и пр.).

Профессиональный ремонт АКПП в Киеве: все учтено!

Мастера компании берутся даже за сложный ремонт АКПП lexus, выполняют поставленную задачу с учетом требований производителя и правилами проведения технических работ. усилиями мастеров ведется восстановление функционирования гидравлики, РКПП (автоматической системы), а также вариатора. Перед проведением ремонтных работ специалисты диагностируют систему транспортного средства. Для этого используется специальное компьютерное оборудование. Все работы сводятся к:

Внешнему осмотру, в ходе которого будет проверен уровень масла и его состояние.

Сканированию или диагностики бортовой системой неисправностей. Блок управления выдает код ошибки, по которому специалисты и определяет причину неисправности или некорректной функционирования АКПП.

Проверке уровня давления автоматики.

Аналитике исправностей всех датчиков, а также других жизненно важных узлов и механизмов транспортного средства.

Тестированию работы гидротрансформатора.

Часто появляется необходимость провести тест-драйв для выявления неисправностей. Такая процедура позволяет определить особенности функционирования мотора, трансмиссии, а также других систем управления машины. Особенность диагностирования АКПП, а также проведения последующего ремонта в том, что только опытные мастера учитывают особенности коробок передач разных марок транспортных средств.

С какими неисправностями смогут справиться мастера UTC?

Частой причиной выхода из строя узла становится неисправность или нарушения работы гидротрансформатора, что приводит к появлению рынков, шума при переключении передач, внезапного снижения уровня тяги. Недостаточное количество трансмиссионной жидкости также становится причиной выхода из строя или преждевременного сильного износа элементов КП. Гидроблок часто становится причиной пробуксовки машины.