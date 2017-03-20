Renault виведе безпілотники Zoe на вулиці Парижа

Випробування безпілотних автомобілів компанія Renault буде проводити в партнерстві з компанією Transdev, яка займається наданням транспортних послуг в 19 країнах світу. Відзначається, що автомобілі компанії будуть задіяні в міському каршерінгу, надаючи французам і гостям міста новий вид транспорту.

Нагадаємо, хетчбек Renault Zoe оновився у вересні минулого року. Модель отримала комплект батарей більшої ємності. За рахунок цього запас ходу хетчбека збільшився на 160 кілометрів на одній зарядці електрокар здатний проїхати 400 кілометрів.