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Renault виведе безпілотники Zoe на вулиці Парижа

в Авто 20.03.2017 18 пер.

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Французька автомобільна компанія Renault має намір незабаром запустити на вулиці Парижа електрокари Zoe, обладнані системами автономного управління.

Випробування безпілотних автомобілів компанія Renault буде проводити в партнерстві з компанією Transdev, яка займається наданням транспортних послуг в 19 країнах світу. Відзначається, що автомобілі компанії будуть задіяні в міському каршерінгу, надаючи французам і гостям міста новий вид транспорту.

Нагадаємо, хетчбек Renault Zoe оновився у вересні минулого року. Модель отримала комплект батарей більшої ємності. За рахунок цього запас ходу хетчбека збільшився на 160 кілометрів на одній зарядці електрокар здатний проїхати 400 кілометрів.

 
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