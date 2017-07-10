Риби-самці в британських річках перетворюються в самок

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Риби-самці в прісноводних річках Британії стають схожими на самок. На сьогодні приблизно 20% річкових мешканців вже змінили поведінку: у них знизився природний рівень агресії, вони втратили здатність до конкуренції, втратили якість сперми, а деякі навіть метають ікру. Причина тому – хімікати, що потрапляють у воду, повідомляє ВВС.



Британські вчені в річках на півдні Англії виявили, що хімічні речовини, які в достатку змиваються в унітази і раковини міських квартир, а потім потрапляють в річки, обумовлюють досить дивні зміни в організмі деяких риб, а саме коктейль з хімікатів запускає механізм зміни поведінки. Серед речовин, які можуть вплинути на подібну зміну, дослідники називає миючі засоби, косметику, певні види пластмаси, інгредієнти протизаплідних таблеток і деякі ліки. Наприклад, ліки з ефектом антидепресантів знижують у риб рівень звичайної боязливості, і це вже тягне за собою зміну реакції на хижаків.

Крім того, фахівці нагадали, що існують такі види пластмас, у яких хімічна формула за структурою нагадує жіночий гормон естроген. Ще в 2009 році вчені з американського Університету Рочестера на основі спостережень і експериментальних досліджень зробили висновок, що хлопчики, які піддалися в утробі матері впливу хімікатів, що містяться в деяких видах пластмаси, менше цікавилися «чоловічими» іграшками, відмовлялися від участі в жорстких хлоп’ячих іграх і уникали бійок.