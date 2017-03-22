Річки Ганг і Ямуна визнали юридичними особами в Індії

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Високий суд індійського штату Уттаракханд оголосив річки Ганг і Ямуна юридичними особами, які володіють правами і обов’язками фізичних осіб.



Рішення було прийнято напередодні суддями Алокой Сінгх і Радживом Шармою, які розглядали позов жителя Харідварі Мохаммада Саліма, що домагався вирішення проблеми захоплення прибережних земель в одного з приток річки Ганг. Судді пішли далі у своєму рішенні, зазначивши, що священні для індуїстів річки знаходяться в жалюгідному стані.

«Щоб уберегти і зберегти Ганг і Ямуну, вони та всі їхні притоки і русла оголошені юридичними особами або живими істотами, що мають статус юридичної особи з усіма відповідними правами та обов’язками фізичної особи», — цитує рішення суду індійська преса. Судді пояснюють необхідність таких заходів тим, що Ганг і Ямуна «втрачають саме своє існування», при цьому будучи важливою частиною індійського суспільства.

«Всі індуїсти глибоко вірять у Ганг і Ямуну, і вони колективно пов’язані з цими річками. Ріки відіграють центральну роль для половини населення Індії і їх здоров’я і благополуччя. Вони забезпечують фізичну і духовну підтримку для нас з незапам’ятних часів», — додають судді. Суд також висловив розчарування темпами робіт з охорони річки Ганг і доручив сформувати протягом трьох місяців Керуючу раду річки Ганг, яка буде займатися питаннями іригації, водопостачання, гідроенергетики та навігації.

Як пояснив виданню Economic Times юрист К. Х. Гупта, новий статус річок дозволить активніше захищати річки від забруднення та іншого негативного впливу з боку людей. «Цим рішенням суд визнав «права п’ятого порядку», які не обмежуються людьми, але поширюються на середовище проживання. Рішення надасть новий вимір законів, спрямованих на захист навколишнього середовища«, — пояснив він. Тепер права річок в суді зможуть офіційно відстоювати голова урядової програми з очищення річки Ганг, головний секретар і генеральний прокурор Уттаракханд.

Рішення індійського суду з’явилося через всього п’ять днів після того, як парламент Нової Зеландії прийняв закон, який визнав священну для маорі річку Уонгануї юридичною особою.