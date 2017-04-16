Річкові затори знищують джунглі Амазонки

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Тропічні ліси Амазонки — це зона величезного біологічного різноманіття і один з головних споживачів CO2 в світі. Як ні сумно, але тут щорічно гинуть гектари джунглів. Мертвих зон набагато більше, ніж при звичайних і не природних причинах знеліснення, начебто промислової заготівлі деревини та вирубки лісів під сільськогосподарські угіддя.

Дослідник Умберто Ломбардо з допомогою 30 супутникових знімків довів, що вимирання дерев відбувається через водяні затори, утворені великими і не дуже шматками деревини.

Затори, що виникають в болівійській частині Амазонки, знищують майже стільки лісу, скільки і людська діяльність у цьому регіоні — трохи менше 1000 гектарів на рік тільки на території Болівії, повідомляє вчений на сторінках Earth Systems Dynamics. Щоб з’ясувати, де і як покинуті лісові масиви викликають проблеми, дослідник звернув увагу на фотографії тропічних лісів у західній частині Болівії, порівнявши знімки з 1984 по 2016 рік, відзначаючи райони, які в інфрачервоному світлі позначають оголений ґрунт і пісок. Він виявив, що у 22 річок спостерігалися однакові повені, створені заторами.

Діє це просто: велика кількість лісового сміття «забиває» русло річки як пробка, часто змінюючи напрямок потоку води. Потік приносить з собою велику масу річкового піску, гальки і мулу, які в підсумку просто вбивають довколишні дерева. Кожна така повінь може знищити до тисячі стволів, які вмирають через те, що вода вимиває ґрунт з-під коріння. Крім цього, затори поступово змінюють біологічне різноманіття регіону: після відмирання дерев деякі затоплені області перетворюються у свого роду пустельні лисини, що дає перевагу швидкозростаючим рослинам і перешкоджає проростанню багаторічних дерев і чагарників, наприклад бразильського горіха.

Чому це важливо? Як вже було сказано вище, ліси Амазонки у величезних кількостях поглинають CO2, який є парниковим газом, і виділяють в атмосферу необхідний нам для дихання кисень. Якщо вимивання лісів продовжиться, ми ризикуємо позбутися цього джерела життя.