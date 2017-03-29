Рідкісне південне сяйво з борту літака (відео)

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Південний полюс, на відміну від Північного, знаходиться далеко від міст і населених пунктів, так що південне сяйво бачать в основному вчені на станціях, та й то далеко не завжди. Хороший спосіб обійти проблему відстані — взяти літак і відправитися на ньому до Південного полюса. Цей рейс був спеціально призначений виключно для спостереження за південним сяйвом, і квитки на нього коштували від 3 до 6 тисяч доларів.

Політ організував астроном Йен Гріффін, директор музею Отаго в Новій Зеландії. Він сподівається, що цей політ стане першим з цілої серії таких повітряних експедицій для спостереження за рідкісним атмосферним явищем. Судячи з реакції учасників і чудовим знімкам, його надії цілком можуть виправдатися.