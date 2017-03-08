Рідкісного кита вперше зняли на відео

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Біологи вперше змогли побачити і зняти на камеру ремнезуба Тру – рідкісного зубатого кита, в існуванні якого деякі натуралісти почали сумніватися, йдеться в статті, опублікованій в журналі PeerJ.



Так звані ремнезубі Тру (Mesoplodon mirus) були відкриті в 1913 році американським зоологом Фредеріком Тру під час подорожей по тропічних і субтропічних водах Північної Атлантики. Це досить великі китоподібні довжиною в 3,5-5 метрів, що відрізняються наявністю характерного дзьоба і всього двох зубів.

Як розповідає Емма Керролл (Emma Carroll) із Сент-Ендрюського університету в Шотландії, всі ремнезубі кити — дуже рідкісні і потайливі тварини, про життя яких ми майже нічого не знаємо. При цьому ремнезубі Тру є чемпіонами в цій області навіть порівняно з родичами – за минулі роки вчені і моряки бачили цих китів лише кілька десятків разів, і ніколи не ловили, не вивчали і не знімали їх на фото або відео.

У 1980-х роках деякі натуралісти почали говорити про те, що ремнезубі Тру насправді можуть не існувати або представляти собою два різних види китоподібних, так як їх передбачуваний ареал проживання розчленований на дві дуже далеких частини. Одна з них знаходиться у водах Північної Атлантики, а друга – в південній частині Індійського океану.

Керролл і її колегам посміхнулася удача – в листопаді 2012 року з ними зв’язалися жителі Ієрро, одного з Канарських островів, і розповіли про дивного кита, викинутого на берег. Коли вчені прибули на місце і побачили загиблу тварину, то зрозуміли, що їм неймовірно пощастило – вони стали першими океанологами, кому вдалося отримати ціле тіло Mesoplodon mirus.

Вивчення тіла кита, а також його ДНК дозволили команді Керролл приступити до планомірних пошуків цих рідкісних тварин біля берегів Канарських островів. Вчені не тільки підтвердили, що ремнезубі Тру існують, але і зняли кількох цих тварин на відео. Крім того, вони отримали детальні підводні фотографії живих самок і самців, а також перші знімки їхніх дитинчат.

Порівняння ДНК і фотографій китів показало, що ремнезубі Тру і генетично, і анатомічно відрізняються від іншого виду ремнезубих – китів Жерве (Mesoplodon europaeus). Крім того, вчені виявили, що забарвлення ремнезубів Тру може сильно змінюватися від особини до особини, що, ймовірно, утруднювало спостереження за ними в минулому.

Інший цікавий факт із їхнього життя – спини деяких самців покриті незвичайними темними смугами різної довжини, товщини і ширини. Вони, як вважають вчені, є шрамами, що з’явилися під час змагань за увагу самок. Отримана інформація, як сподіваються Керролл і її колеги, допоможе океанологам встановити точний ареал проживання цих тварин, зрозуміти, чи загрожує їм вимирання і чи потребують вони в захисті від рибалок і браконьєрів.