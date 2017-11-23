Рій бджіл окупував вулицю у Новій Зеландії

Бізнес на головній вулиці одного з новозеландських міст був тимчасово припинений після того, як біля входу в місцевий торговий центр поселився рій бджіл.



Незважаючи на те, що бджоли не виявляли агресивності, перехожим на вулиці Juwala Singh Lane в місті Покекохе на південь від Окленда довелося сховатися. Місцеві магазини терміново закрили свої двері і вікна, щоб не допустити попадання всередину комах.

Відео інциденту помітила в «Фейсбуці» жінка-пасічник. Приїхавши до торгового центру, вона помістила матку в пластиковий контейнер, і рій пішов за нею. Після цього жінка відвезла бджіл до себе на пасіку, де поселила у вулик.