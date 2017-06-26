Різноманіття книжок для маленьких читайликів

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

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Маємо приголомшливу новину для маленьких читайликів! Саме для вас ми склали ТОП-7 книжок, що стануть у пригоді цього літа. Усі вони такі різноманітні, що очі розбігаються. А головне, що кожна дитина зможе власноруч обрати з-поміж них ту книгу, що припаде до серця саме їй, а не сусідові, однокласнику чи вчительці. Тож уперед!

Оце так новина — доля цілої планети в руках дітлахів, тож на допомогу мають прийти справжні еко-герої. Чом би й вашому дитинчаті не спробувати свої сили? А допоможе в цьому суперсучасна книжка Ганни Булгакової «Еко-книга», що містить захопливі завдання, корисну й інформацію й місце для творчості. А щоб виконати завдання, треба пройти справжній квест…

Навчитися долати труднощі, стати веселим та упевненим у собі — що, до речі, особливо важливо у шкільному житті — допоможе казка дитячого психолога Наталі Чуб «Бетсі, не плач!» Головна героїня твору — лисичка Бетсі, що звикла у кожній складній ситуації плакати. Та з кожною новою пригодою плаксійка починає розуміти, що рюмсати — геть не найкращий вихід… Погодьтеся, малеча легко зможе провести аналогію із власною історією!

Найменшим читачам припадуть до серця видання в серії «Фіксі-трафарети» з віршами відомої поетеси Ірини Сонечко. Тільки уявіть, навчати абетки, лічби, розповідати про машини й тварин буде не хтось інший, а улюблені фіксики! За допомогою трафаретів малюк обводитиме літери й картинки, малюватиме пальчиком усередині трафарету, створюватиме цілі картини і навіть писатиме слова!

Спробувати свої сили у малюванні дітлахи зможуть і на сторінках видань серії «Розмальовка-казка». Це такий собі мікс зі скороченої в обсязі казки та розмальовки за мотивами пригод Аліси в Країні Чудес, Пітера Пена, Піноккіо, відвідувачів країни Оз та Білосніжки. Втілила ідею художниця Фабіана Аттанасіо. Бонус — усередині розмальовки на дітей чекає величезний постер, який можна розфарбувати і прикрасити ним дитячу кімнату!

Розвивати дитячі здібності й таланти спрямоване іще одне видання — «Креативна розмальовка». Це цілих 128 сторінок для домальовування та розфарбовування! Кумедні та фантастичні картинки створені спеціально для сучасних творчих і креативних дітей.

Бажаєте дитині щасливого майбутнього? Тож прищепіть їй любов до англійської за допомогою сучасного «Англійського словника у малюнках». Із ним вивчення іноземної стане найулюбленішим заняттям дитини. У виданні зібрано купу кумедних малюнків, що допомагають дітям запам’ятовувати слова на рівні асоціацій. Таку саму роль відіграють і комічні порівняння від невірного складання слів. Майже на кожній сторінці дитині відкривається пошуковий квест. Отже, це дійсно круте видання для розумників, що з ним можна і повчитися, і від душі пореготати!

Маленькі українці будуть у захваті від видання «Мапи. Україна». У цій книзі великого формату на кожній сторінці розміщується окрема мапа області, яку можна розфарбувати на власний розсуд! А разом із цим дізнатися надзвичайні факти про регіони й поширити свою ерудицію.

Цікавого й захопливого вам читання, малята!