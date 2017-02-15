Різновиди косметологічних кушеток та їх характерні особливості

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На сьогоднішній день індустрія косметологічних послуг розвивається надзвичайно швидкими темпами. Це пояснюється високою затребуваністю різних процедур, спрямованих на підтримку здорової фізичної форми, доглянутості та привабливості.

Далеко не повний перелік послуг сучасних салонів краси, якими користуються не тільки жінки, а й чоловіки, виглядає так:

різні види чистки обличчя;

пілінги;

обгортання;

омолоджуючі сеанси;

депіляція;

масажі по догляду за обличчям та тілом.

Переважну частину часу, який відвідувач проводить у кабінеті майстра, він знаходиться на косметологічній кушетці. В процесі облаштування салону краси, вибору саме цього різновиду меблів приділяється особлива увага. Адже від того, наскільки якісною буде придбана модель, залежить комфорт та задоволення клієнта під час процедури.

На сучасному ринку обладнання для салонів краси представлено неймовірно широкий вибір косметологічних кушеток.

Всі вони діляться на 3 види:

механічні;

гідравлічні;

електричні.

Перед тим, як купити кушетку, важливо визначити основні характеристики кожного типу, їх плюси та мінуси.

Механічні

При виготовленні подібних моделей використовуються недорогі комплектуючі та механізми, за рахунок чого готовий виріб відрізняється невисокою вартістю. Зазвичай, основа механічних кушеток є залізною або дерев’яною. І в тому, і в іншому випадку, моделі однаково надійні.

Щодо конструкції кушеток, то їх поділяють на двох- та трьохсекційні. У першому випадку косметолог вручну встановлює зручну висоту спинки. У другому – регулюється також висота нижньої частини. Як правило, висота кушетки також регулюється механічно. Моделі, де відсутня така функція, є незручними для клієнтів невисокого зросту.

До цієї ж категорії відносять складні масажні столи, які частіше за все використовують невеликі косметологічні кабінети, де обмаль вільного простору.

Гідравлічні

Гідравлічні кушетки мають досконалий та привабливий вигляд, їх випускають тільки на металічній основі. Так само, як і механічні, вони бувають двох- та трьохсекційними. Висота спинки та нижньої частини налаштовується вручну, а ось висота самої кушетки регулюється за допомогою гідравлічного підйомника. Ця операція здійснюється натисканням на гідравлічну педаль, що не викликає жодного дискомфорту у клієнта, що сидить або лежить на кушетці. Вартість гідравлічних моделей вища, ніж механічних.

Електричні

Електричний варіант – найдорожчий серед усіх, але це виправдано з точки зору його функціоналу. Найважливіше – наявність електроприводу, за допомогою якого здійснюється регулювання спинки, нижньої частини та висоти самої кушетки. На моделі такого типу клієнт почувається найбільш комфортно під час будь-яких маніпуляцій.