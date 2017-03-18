Робимо капітальний ремонт квартири

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Всі хочуть жити в затишному і красивому будинку чи квартирі, в комфортних умовах. Тому капітальний ремонт під ключ неминучий. У кожного свої причини, для того щоб розпочати капітальний ремонт квартир. Хтось купив нове житло в новому будинку без оздоблення, інший придбав квартиру в старому будинку і хоче все переробити після старих господарів, а деякі хочуть зробити капітальний ремонт у квартирі, тому що труби течуть, проводка прийшла в непридатність і взагалі на часі все переробити згідно сучасним стандартам і стилям. Якою б не була причина, це складна і витратна справа, але відкладати її на потім не варто. Раніше почнете — раніше закінчите.

Головне — правильний підхід і моральний настрій, і через декілька місяців квартиру, де був проведений капітальний ремонт, ви просто не впізнаєте. Адже так приємно знаходиться в приміщенні, де все нове, все під рукою, і зроблено у відповідності з вашими побажаннями.

З чого розпочати капремонт квартири

З чого розпочати капремонт квартири? Цим питанням задаються всі, хто зважився на цей крок. Найкраще почати зі складання плану. План потрібен для того, щоб роботи проводилися в правильній послідовності, і нічого не було упущено, а також, щоб ви реально оцінили свої можливості.

Косметичний ремонт – це коли ви вирішили злегка оновити обстановку. А ось капітальний ремонт в квартирі – це переробка всього приміщення, аж до заміни вікон, сантехніки, і навіть проводки, а можливо і перепланування. Потрібно продумати всі деталі майбутнього ремонту: де поставити нові розетки, як і де розставити меблі, вибрати стиль і дизайн майбутнього приміщення, і навіть те, куди ви переїдете під час капремонту квартири.

Крім того, важливо дізнатися розцінки на ремонт квартир, щоб правильно розрахувати свої кошти і не залишитися посеред ремонту без грошей.

Також ви повинні подумати про те, коли ви будете робити ремонт і завчасно запросити бригаду. Дізнайтеся у знайомих, які недавно робили капремонт квартир, яка фірма, що пропонує свої послуги в даній сфері, краща, щоб ваш ремонт не затягнувся.

Стіни, підлога і стеля вашої квартири

Звичайно ж, якщо ви купили квартиру в новобудові, робити ремонт у ній буде легше, так як не потрібно кудись вивозити меблі і очищати стіни, підлогу і стелю від старих будівельних матеріалів. Якщо ж у вас стара квартира, зробити капітальний ремонт під ключ — це трудомісткий і складний процес. Ви можете зробити його самі, або надати весь демонтаж робітникам, які будуть робити капітальний ремонт у квартирі. Після того, як очистилися всі стіни від старої штукатурки, і вивезли все будівельне сміття, можна замінити вікна, встановити нові вхідні двері, і приступати до вирівнювання стін.

У деяких квартирах можуть бути настільки криві і потріскані стіни, що краще побудувати нові, ніж витрачається на дорогі будматеріали по обробці, звичайно ж, це не дешево, але точно надійніше.

Після того як вирівнялися всі стіни, потрібно залити стяжку, щоб вирівняти поверхню, на яку буде стелитися нова підлога.

Якісно постелити підлогу на криві поверхні неможливо, вони дуже швидко прийдуть в непридатність. Ви можете самі заштукатурити і вирівняти стіни, залити стяжку, але якщо ви раніше цим не займалися, то ці роботи краще довірити фахівцям. Хоча і здається, що це все залишиться під основним ремонтом, від цього залежить якість наступних робіт. І якщо ви хочете красиво поклеєні шпалери і рівну, не скрипучу підлогу, цей етап повинен бути дуже якісним.

Саме в цей час ви можете зробити перепланування стін, але спочатку треба погодити у відповідних інстанціях, щоб згодом уникнути неприємностей за самовільне перепланування.

Перегородки можна зводити з різних матеріалів – це може бути гіпсокартон, цегла, піноблоки або гіпсові блоки, все залежить від ваших побажань і майбутнього призначення стіни.

Стіна з цегли виходить дуже міцною, але вона важка і її обов’язково треба штукатурити. Останнім часом додаткові перегородки роблять з гіпсокартону. Він легкий, його не треба штукатурити, тільки зашпаклювати, займає мало місця, а це важливо, якщо квартира не дуже велика. Причому гіпсокартонні конструкції можуть бути різної форми, що теж додасть майбутньому інтер’єру незвичайний вигляд. Єдине на що потрібно звернути увагу, використовуючи гіпсокартон, даний будматеріал не витримає важких предметів, і якщо ви хочете повісити на таку стіну полицю, то це місце заздалегідь треба буде укріпити.

Після того як вирівняли стіни і стелю, приступаємо до обробки стелі. Стеля у квартирі під ключ теж переробляється. Вона може бути як рівною, так і багаторівневою, це може бути і натяжна стеля, і стеля з гіпсокартону, тут все залежить від вашої фантазії та фінансових можливостей.

Зараз дуже модно, коли багаторівнева стеля, без цього елементу декору не обходиться жоден сучасний інтер’єр, а сьогоднішні будматеріали дають нам необмежені можливості. Навісні стелі роблять не тільки у вітальні, але і в спальні, дитячої і навіть кухні. Головне — не забувайте враховувати висоту стін, будь-яка квартира виглядає краще, якщо в ній високі стелі.

Електропроводка та сантехніка

Капремонт квартир неможливий без заміни електропроводки, труб каналізації, холодної і гарячої води, і навіть в деяких випадках, заміни батарей, щоб згодом у вас ніде не замкнуло і не потекло. Тому ви повинні заздалегідь обміркувати розташування розеток, вимикачів і телевізора, адже сьогодні навіть антенний провід залишають в стіні, щоб він ніде не стирчав і не псував майбутній дизайн квартир.

Розташування труб каналізації, гарячої та холодної води на кухні та ванній теж треба обговорити заздалегідь, від цього залежатиме подальше розташування кухонного гарнітура, ванної і так далі. Замінюючи труби, не забудьте встановити фільтри. Вода зараз не дуже чиста і жорстка. Від цього можете постраждати і ви, і ваша техніка. Тому фільтри необхідні.

Ремонт квартир, де дуже старе опалення, передбачає і заміну батарей. Зараз величезний вибір нових батарей, якісних, красивих і негроміздких. Але якщо ви все ж вирішили залишити старі чавунні батареї, не біда, сьогодні це виглядає креативно. Єдине їх потрібно буде зняти прочистити, замінити ті елементи, які протікають, і пофарбувати, зараз багато фарб саме для батарей, вони жаростійкі, і довго не жовтіють, як звичайні фарби.

Далі можна приступити до установки дверних прорізів і дверей. Ремонт квартир під ключ передбачає заміну всього, і двері в даному випадку — важлива деталь. Новий інтер’єр не буде виглядати закінченим, якщо у вас старі двері.

Якщо ж у вас гарні, міцні і ще не старі двері, їх все одно треба оновити і підігнати під новий дизайн.

Після того, як приміщення відштукатурено, стіни зведені, підлоги і стелі готові, електрика і труби прокладені, можна приступати до декоративної обробки квартир під ключ. Укладати плитку, клеїти шпалери, фарбувати, стелити підлогу. Тут все буде залежати від стилю і дизайну, який ви обрали для своєї квартири. Майбутній інтер’єр потрібно також вибрати заздалегідь, адже ви переробляєте відразу всю квартиру, тому краще дотримуватися одного стилю, у всіх кімнатах, щоб приміщення виглядало затишним і комфортним, і всі кімнати були одним цілим, а не окремо.