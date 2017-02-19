Робот-будівельник: сам собі тесля, архітектор і дизайнер (відео)

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Студенти Школи архітектурної асоціації в Лондоні вирішили довести, що робот може спланувати будинок з нуля, без креслень і заздалегідь заготовлених матеріалів. Експеримент увінчався успіхом.

Робот дивиться на дерева і відразу бачить будинок. Камери сканують стовбури дерев, з допомогою спеціально розроблених алгоритмів робот прораховує форму деревини, знаходить осьові лінії і оцінює індивідуальну міцність матеріалу, після чого, спираючись на своєрідність форми наданого матеріалу, створює проект будівлі.

В архітектурній лабораторії робот приймається за роботу, ріже і надає форму колодам, роблячи заготовки для майбутньої будови, як ніби випилюючи частини пазла. Звичайно, без людської допомоги не обійшлося, саме люди створили бачення машини, і кінцева збірка будинку теж знаходиться на їх плечах, будувати самостійно робот поки не може. Але це лише питання часу і бажання. Головне, що він прекрасно знає, як це зробити, і він такий не один. Сучасні дрони вже здатні будувати вежі, а для будівництва космічних станцій розробляються роботи-павуки, які освоїли технологію 3D-друку.