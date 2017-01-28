Робот, який грає на волинці (відео)

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Талановитий інженер зібрав з протезів і мікросхем робота, який грає будь-яку мелодію на волинці з допомогою своїх пластикових пальців.

Обладнаний системою Arduino Mega 2560, Ardu McDuino справляє сильне враження на глядачів і слухачів. Його пальці буквально відкривають і закривають отвори духового інструменту, як у справжнього музиканта. Єдиним обмеженням поточної версії робота є той факт, що він як і раніше потребує джерело повітря, однак автор збирається обладнати його автоматизованим повітряним насосом. Якщо це станеться, то робот буде грати 24 години 7 днів в тиждень, і ніколи не втомиться. Для любителів музики це справжнє свято, але якщо такий бот випадково включиться, коли ви поїдете у відпустку — сусіди вас зненавидять.