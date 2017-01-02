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Робот зіграв симфонію на смартфоні (відео)

в Технології 02.01.2017 28 пер.

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Іноді для того, щоб продемонструвати вражаючі моторні навички робота, зовсім необов’язково обладнувати його складною системою пневматичних м’язів. Домашній робот зібраний в гаражі з рештків старого комп’ютера, демонструє віртуозну гру в музичному мобільному додатку.

Робот складе симфонію? Робот перетворить шматок полотна в шедевр мистецтва? Наука поки не може дати відповідь на це питання. Однак навіть примітивний робот здатний так віртуозно зіграти складну мелодію на електронному пристрої, як і не снилося звичайній людині.

Талановитий інженер Еркан Демір зібрав з фрагментів жорстких дисків робота-п’ятірню, яка бадьоро вистукує на смартфоні класичну композицію для фортепіано.

 
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