Роботи будуть будувати «розумні» будинки в ОАЕ

Девелопер KEF Holdings вже придбав ділянку землі площею 40 тисяч квадратних метрів. Завершити будівництво об’єкта та навіть здати перші будинки в експлуатацію підприємці мають намір вже до осені наступного року.

Керівник KEF Holdings є затятим шанувальником передових технологій і є дистриб’ютором Tesla в ОАЕ. За рахунок автоматизації, впевнений Фейцал Коттіколлон, вдасться мінімізувати помилки, домігшись ідеальної геометрії будівель та безперебійної роботи всіх систем.

Будинки на заводі будуть збиратися повністю — потужності виробництва буде достатньо для складання восьми повноцінних будівель в день. Причому це буде не просто коробка, а повністю готовий до заселення таунхаус, який потрібно буде тільки доставити за адресою замовника та встановити на ділянці. Також за даною методикою планується створювати лікарні і готелі. Конвеєрний підхід, впевнені в KEF Holdings, допоможе задовольнити потреби ринку напередодні проведення глобальної виставки Expo–2020.

Нагадаємо, в минулому році австралійці представили робот-вантажник, який здатний самостійно зводити житлові об’єкти висотою до двох поверхів, однак він не може конкурувати з новинкою. По-перше, такій спецтехніці потрібно цілих два дні на роботу, по-друге, він не позбавляє від проблеми використання будівельних майданчиків.