Роботи знову забирають робочі місця

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В кінці минулого року компанія Amazon оголосила про швидкий (залишилося кілька місяців) запуск повністю автоматизованого магазину Amazon Go в американському місті Сіетл, штат Вашингтон. Поки оптимісти з захопленням обговорюють всі переваги нової системи, що дозволяє скоротити час шопінгу і зайнятися чим-небудь більш корисним, скептики починають побоюватися, що через впровадження подібних технологій повністю зникнуть поширені професії.

В магазині Amazon Go немає черг, касових апаратів і зовнішнього контролю. Покупець при вході запускає на своєму смартфоні додаток, притуляє його до подоби турнікета, бере з полиці потрібний товар і виходить з магазину. Кошти списуються автоматично.

Так як магазин Amazon Go відмовляється від послуг касирів і представників інших професій, у профспілкових активістів виникає підозра, що якщо і інші компанії підуть шляхом автоматизації, це призведе до зростання рівня безробіття.

У подібних відгуках немає нічого дивного, вони існували і раніше. Протягом всієї історії людства технічний прогрес не раз піддавався нападкам, у вдосконаленні виробництва багато людей бачили причину високого рівня безробіття.

Під час науково-технічної революції робочі вороже сприймали впровадження верстатів і механізмів в секторах виробництва, які вдаються до ручної праці, так як вважали, що багато людей в результаті залишаться без роботи. Наприклад, робочі панчішного виробництва настільки побоювалися нововведень, що почали масовий бунт відразу після того, як їм була представлена машина для в’язання панчох. Під час заворушень новенькі верстати знищувалися, горіли будинки, в адресу винахідників апарату летіли загрози, а мир запанував лише після втручання військ.

На жаль, випадок з такими машинами, викликав справжню масову істерію навколо технічного прогресу і його впливу на безробіття, не став останнім. Під час індустріальної революції спостерігалося щось подібне. У США часів Великої депресії піднялася чергова хвиля скептицизму по відношенню до техніки, і представники руху «технократів» бачили прямий зв’язок між широким використанням машин і безробіттям.

Страх перед машинами був настільки сильний у суспільстві, що економіст Генрі Хезлытт був змушений присвятити цілий розділ своєї праці «Економіка за один урок» розвінчанню міфу про механізми які начебто відбирають робочі місця. У розділі під назвою «Прокляття машин» він писав:

«Переконаність у тому, що машини викликають безробіття, призводить до безглуздих висновків. Слідуючи цій логіці, кожне технічне удосконалення підвищує рівень безробіття, яке почало зростати ще в ті часи, коли печерний чоловік робив перші кроки, щоб полегшити свою повсякденну працю.»

До честі технічних скептиків, яких Хезлітт прозвав «технофобами», їх страх з приводу безробіття не позбавлений підстав.

Через впровадження машин для в’язання панчох 50 тис. людей залишилися без роботи. Тим не менш, Хезлітт підкреслює, що «незважаючи на віру бунтівників у швидку заміну всіх робітників машинами, до кінця дев’ятнадцятого століття індустрія наймала в сто раз більше людей у порівнянні з показниками часів бунту».

Поява бавовнопрядильної машини викликала настільки ж холодний прийом, хоча в результаті кількість робітників збільшилася з 7,9 тис. до 320 тис. осіб і зростання становило 4400 відсотків.

Незважаючи на старання і мудрість слів Хезлітта, і в сучасному світі знаходяться люди, які зі страхом, а не з надією, сприймають технічний прогрес.

На превеликий жаль скептиків, автоматизація вже в найближчому майбутньому надасть значний вплив на життя людей. Кілька ресторанів швидкого харчування вже замінили касирів автоматизованими стійками, щоб знизити вартість страв. Служба таксі Uber випустила на дороги цілий автопарк безпілотників, які виконують роботу за водіїв.

Тим не менш, боятися змін не слід. Як підказує великий Фредерік Бастіа, ринкова система приховує безліч позитивних моментів, про існування яких багато людей (особливо скептично налаштовані по відношенню до прогресу) і не здогадуються.

Компанія Uber, приміром, у майбутньому знизить свою потребу у водіях, але це зовсім не означає, що вони залишаться без роботи. Uber розширює мережу кур’єрських послуг, в їх асортименті включена доставка щеплень від грипу, їжі і навіть цуценят. Багато сервісів, запропоновані компанією, досі передбачають робочі місця для людей. Якщо з часом доставку будуть здійснювати дрони, то на ринку обов’язково з’явиться новий спектр послуг.

Багатьох здивує, що в наше століття вогнепальної (і не тільки) зброї на планеті налічується найбільша кількість ковалів за всю історію. Прогрес не проходить безболісно, так як змінюються загальноприйняті стандарти і суспільство звикає до новинок, але зустрічати зміни потрібно з радістю. В’язальники панчіх і прядильщики на власному досвіді переконалися, що інновації – добра справа, адже технічний прогрес надає людству нові можливості.