Рослини здатні чути

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Система почуттів у рослин, очевидно, влаштована складніше, ніж прийнято думати. Зокрема, рослини володіють почуттями, приблизно еквівалентними нашому слуху. Мова йде про здатності вловлювати коливання середовища, вироблені проточною водою. Такі результати роботи команди дослідників з Університету Західної Австралії, якими учасники процесу поділилися на сторінках журналу Oecologia.

«Ми використовували звичайний садовий горох (Pisum sativum) в якості піддослідної рослини для нашої роботи», – говорить лідер команди, доктор Моніка Ґальяно (Monica Gagliano). Рослини висаджувалися в контейнери, кожен з яких мав внизу дві трубки, що дають кореневій системі можливість зростання в двох напрямках. «Піддослідним» надавалася можливість «слухати» білий шум і дзюрчання поточної води під кожною трубою. Вчені спостерігали за їх поводженням, або, правильніше буде сказати, – за розвитком кореневої системи. На їхній подив, з’ясувалося, що горох розпізнає звуки поточної води і тягнеться в їх бік корінням. Як підкреслює доктор Ґальяно, якщо вода і так була присутня в ґрунті (земля була вологою), рослини практично не реагували на звук. «Ми бачимо складне відношення рослини до звуку при прийнятті поведінкових рішень», – підкреслює вона.

Картинка, що ілюструє дії комунальних служб при засміченні труби корінням рослин.

«Це свідчить про те, що оплетіння каналізаційних труб корінням може бути пояснено «слухом» рослин. Взагалі, їх сприйняття навколишнього світу набагато ширше і складніше, ніж ми думали раніше», – резюмує доктор Ґальяно. Про те, що рослини при формуванні кореневої системи вибирають напрямки з найбільш комфортною для них вологістю, було відомо і раніше. Як цей вибір здійснюється у вологому ґрунті більш-менш зрозуміло. Загадкою залишався механізм прийняття рішень при нестачі вступної інформації, якщо навколо занадто сухо. Нова робота австралійських біологів покликана якщо не вирішити цю проблему, то, принаймні, намітити шлях до її вирішення.