Рослини здатні відрізняти друзів від ворогів

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Імунна система рослин здатна відрізняти друзів від ворогів на генетичному рівні. Це відкриття дозволить удосконалити модифікацію сільськогосподарських рослин.



Наша імунна система захищає нас від хвороб та інфекцій шляхом боротьби з вірусами та іншими чужорідними речовинами. У рослин теж існує механізм, який бореться із загарбниками. Він називається посттранскрипційний сайленсінг гена і бореться з чужорідним РНК, відрізняючи їх від нечужерідних, і в тому числі він не реагує на РНК, які походять від самих рослин.

Таким чином, зрозумівши і розклавши на складові цей процес, вчені Токійського університету вирахували ключовий ензим, який запускає захисну реакцію в рослині. Він називається RDR6 і реагує на довгий ланцюжок нуклеотидів аденозину, що знаходиться в кінці будь-якої РНК. Як з’ясувалося, все виявилося досить просто. Якщо в РНК, яка вводилася в організм, був цей ланцюжок з двох сторін, то імунна система брала РНК за «друга», тоді як там, де цього ланцюжка не вистачало, починалася бурхлива імунна реакція, яка запускає механізм захисту від «ворога». Спочатку вчені вважали, що в процесі розрізнення різних РНК задіяно безліч білків, але рішення виявилося набагато елегантнішим, а значить, і процес генної модифікації рослин тепер значно спроститься.