Розкрита ще одна таємниця загадкових плям на Церері

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Загадкова «атмосфера», відкрита в минулому році зондом Dawn над поверхнею загадкових білих плям на Церері, має сезонний характер, вона виникає при сплесках сонячної активності, а не в результаті зближення світила і карликової планети.



«Щось подібне, як показують наші спостереження, може відбуватися на інших безповітряних і багатих водою небесних тілах, у тому числі на полюсах Місяця і на деяких інших астероїдах. Атмосфера на їх поверхні теж може виникати в ті часи, коли відбувається спалах сонячної активності», — говорить керівник місії Dawn Крістофер Рассел (Christopher Russell).

В серпні 2015 року Расселл і його колеги розповіли про чергове дивовижне на відкриття цієї карликової планети. Спостерігаючи за загадковими білими плямами, інструменти і камери Dawn виявили на поверхні Церери над ними незвичайний серпанок, який вчені порахували слідами тимчасової атмосфери, що складалася з водяної пари, аміаку та інших газів.

Спочатку вчені вважали, що ця «атмосфера» виникає приблизно за таким же сценарієм, що і хвіст у комет – в результаті танення льоду і заморожених газів при зближенні з Сонцем. Але спостереження в наступні кілька місяців змусили Расселла і його колег засумніватися в цій гіпотезі – серпанок над білими плямами то з’являвся, то зникав, наче «порушуючи» це правило.

Більше того, під час зближення Сонця і Церери атмосфери на ній не існувало, що змусило астрономів, використовуючи дані з усіх наукових приладів зонда, всебічно вивчити те, що відбувалося з планетою при появі і зникнення її «атмосфери». Відкриття, як це часто відбувається, прийшло з несподіваного джерела.

Аналізуючи дані з Dawn, вчені помітили, що датчики частинок фіксували появу потужних пучків електронів та інших заряджених частинок безпосередньо перед тим, як над «білими плямами» з’являлися хмарки з пари і газів. Вивчивши силу, спрямованість і інші характеристики цих пучків, Расселл і його колеги прийшли до висновку, що їх джерелом було Сонце і спалаху активності на його поверхні.

Ці спалахи можуть бути пов’язані з атмосферою на Церері? Справа в тому, що молекули води легко відриваються від поверхні льоду, якщо їх бомбардують космічні промені або електрони з високою енергією. Потоки таких частинок, як пояснюють планетологи, є причиною того, чому Європа і Ганімед, супутники Юпітера, мають розріджену атмосферу. Це наштовхнуло вчених на думку, що щось подібне може відбуватися і на Церері.

Зараз Сонце знаходиться в своєрідному періоді спокою, тому атмосфера на поверхні Церери виникає вкрай рідко. Кілька років тому, коли спалахи на Сонці відбувалися набагато частіше, атмосфера на поверхні карликової планети могла існувати майже постійно, завершують дослідники.